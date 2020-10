Coronavirus, a Fabriano crescono i positivi

FABRIANO – Sei nuovi casi di positività al tampone per il Coronavirus a Fabriano. Tornano a crescere le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena nei cinque Comuni dell’Ambito 10. Rientrato, intanto, il caso al Liceo Artistico Mannucci, sede cittadina. Da questa mattina, 19 ottobre, la classe V in isolamento a causa di uno studente risultato positivo al Covid-19, tornerà a fare lezioni in presenza. Gli esiti dei tamponi effettuati, complessivamente 20 fra compagni di classe e professori, ha dato esito negativo. Comunque sia la dirigenza scolastica è pronta a qualsiasi evenienza.

Da molte settimane, ormai, non passa giorno senza che l’emergenza Coronavirus non coinvolga anche i Comuni dell’Ambito 10. A Fabriano, si sono registrati altri 6 casi di positività al Covid-19. I numeri dall’inizio della pandemia sono 129 casi: 23 attualmente positivi, 99 guariti e, purtroppo, sette decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono in salita e sfiorano nuovamente le 100 unità.

A Sassoferrato, dall’inizio della pandemia sono 55 i casi di Covid-19: 3 attualmente positivi, 49 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 13 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario. A Genga, in poche settimane si sono registrati ben quattro tamponi positivi al Coronavirus. Dall’inizio della pandemia, i casi complessivi sono, dunque, 5: quattro attualmente positivi e un guarito. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono circa 30.

Crescono i numeri anche a Cerreto D’Esi, dall’inizio della pandemia sono 10 i casi di Covid-19 registrati: 3 attualmente positivi, 6 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono circa una ventina. Infine Serra San Quirico, nessun caso positivo al Coronavirus, anche se, complessivamente, sono circa una ventina le persone che si trovano in isolamento fiduciario.

I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene si attestato intorno alle 170 persone.