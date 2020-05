Coronavirus: crescono i guariti a Fabriano e Sassoferrato

Undici guariti dal Covid-19 nei comuni dell’Ambito 10. Nella città della carta per il tredicesimo giorno consecutivo non ci sono ulteriori positivi

FABRIANO – Undici guariti nei comuni dell’Ambito 10 da Covid-19. Esattamente, 8 a Fabriano, 1 a Sassoferrato, a questi si devono aggiungere le due guarigioni e un decesso avvenuti nei giorni scorsi per i tre casi, solo nominali, a Serra San Quirico. Si tratta di ospiti della casa di riposo di Mergo che, però, non hanno spostato la propria residenza nel comune serrano.

Un bel balzo in avanti che fa tirare un profondo sospiro di sollievo anche se occorre «non abbassare la guardia e comportarsi con le regole nuove per evitare il diffondersi della pandemia da Coronavirus», ribadiscono in coro i sindaci dei Comuni dell’Ambito 10. Nessun nuovo tampone positivo come accade ormai da più giorni.

A Fabriano, dunque, per il tredicesimo giorno consecutivo non ci sono ulteriori positivi. I numeri, dall’inizio della pandemia: sono 91 i casi positivi al Covid-19, inclusi 64 persone ufficialmente guarite e, purtroppo, sette decessi. I guariti sono esattamente il doppio degli attualmente positivi. Si resta, dunque, in ansia per le sorti di 20 fabrianesi.

A Sassoferrato si sono raggiunti i 30 giorni senza nuovi tamponi positivi. Si resta, dunque, fermi a 19 casi di coronavirus, compresi tre decessi e 13 sassoferratesi ufficialmente guariti. A Cerreto D’Esi i soli 4 casi dall’inizio della pandemia, si sono risolti con tre guarigioni e un decesso, e non si registrano nuovi positivi da 22 giorni. Lo stesso vale per Genga con la guarigione dell’unico caso fino a oggi registrato. Infine, Serra San Quirico che ufficialmente è un centro Covid-free, anche se è entrato nelle statistiche per via del non cambio di residenza da parte di tre persone anziane ospitate da anni nella casa di riposo di Mergo e risultate positive al coronavirus. Dunque, un inserimento solo nominale. Comunque sia, si è avuta notizia che dei tre contagiati, due sono guariti e un anziano, purtroppo, è deceduto nei giorni scorsi.

In discesa anche i numeri dei residenti nei cinque comuni del fabrianese in quarantena che dovrebbero essere circa 50.