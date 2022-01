Fabriano: crescono i contagi, controlli serrati delle forze dell’ordine

FABRIANO – Primi giorni del nuovo anno con una corsa al vaccino per il Coronavirus nella nuova sede di via G. Di Vittorio del Punto vaccinale di Popolazione a Fabriano, che fino a pochi giorni fa ha ospitato la sezione cittadina della Croce Rossa.

I numerosi slot aperti dal trasferimento nella nuova location, avvenuto il 27 dicembre scorso, sono stati immediatamente prenotati e sono molti i residenti che si augurano possano essercene degli altri. Perché ciò vorrebbe dire che le 4 postazioni attualmente in funzione sono state implementate anche in termini di personale. Un’esigenza che si deve anche al costante aumento dei contagi nei cinque comuni dell’Ambito 10: Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico. Nel frattempo, le forze dell’ordine continuano a monitorare il rispetto delle norme in vigore per arginare il diffondersi della pandemia da Covid-19.

I controlli e i dati

Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, coordinati dal Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fabriano, Commissario Moira Pallucchi, con il personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio, sono stati attuati mirati controlli ad attività commerciali, alberghi, trasporti pubblici locali e centri di aggregazione.

Durante questo servizio sono state controllate 432 persone e 69 esercizi. Fortunatamente non sono state riscontrate violazioni delle norme. Un bel segnale, considerando i giorni festivi.

Nel frattempo, come detto, al Punto vaccinale di Popolazione a Fabriano si continua a lavorare alacremente per la somministrazione della dose booster o per iniziare e completare il percorso vaccinale. E i numeri della pandemia certificano la necessità di questo colpo di acceleratore. Continuano a salire gli attualmente positivi al Covid-19 nei cinque comuni dell’Ambito 10. Fabriano fa registrare ben 303 positivi al Covid (il 27 dicembre erano 205) con 556 persone in quarantena o isolamento; Sassoferrato arriva a toccare quota 58 positivi (62 il 27 dicembre scorso) e 98 sassoferratesi in quarantena; sono 9 i positivi a Serra San Quirico e 24 serrani in quarantena; a Cerreto D’Esi si è arrivati a 31 casi (12 erano il 27 dicembre scorso) e 53 in quarantena; Genga ha 13 casi di positività (erano 6 il 27 dicembre) con 21 gengarini in quarantena. Complessivamente abbiamo 414 persone contagiate dal Covid-19 (290 al 27 dicembre) e 752 residenti nell’Ambito 10 in quarantena o isolamento. Dati aggiornati a oggi, 3 gennaio.