Coronavirus: continuano a crescere i positivi a Fabriano, Sassoferrato e Serra San Quirico

I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene superano la soglia delle 700 persone, inclusi gli attualmente positivi

FABRIANO – Continuano ad aumentare i positivi a Fabriano e con loro, ovviamente, i numeri delle persone in quarantena e/o isolamento fiduciario. Anche a Sassoferrato e Serra San Quirico, si registrano nuovi tamponi positivi al Covid-19.

Il cluster da coronavirus alla residenza protetta di Santa Caterina a Fabriano, una delle due strutture ricomprese nell’azienda pubblica di Servizio alla Persona Vittorio Emanuele II, continua a essere molto attivo. Gli ospiti contagiati dal Covid-19 sono 52 su 55, oltre a 30 positività riscontrate nel personale di servizio e sanitario. Una situazione che la Regione e l’Asur hanno deciso di affrontare dando vita a una sorta di “quasi corsia di ospedale” all’interno della struttura stessa. Dal punto di vista del personale, la situazione sembra essere migliorata con Oss e medici arrivati in tutta fretta. Purtroppo, però, c’è da registrare il terzo decesso legato a questo focolaio avvenuto nella mattina di oggi, 6 novembre. L’uomo soffriva di malattie pregresse.

La città di Fabriano continua a essere interessata dalla seconda ondata della pandemia da Coronavirus con altri 17 tamponi positivi. I numeri dall’inizio della pandemia sono 390 casi: 236 attualmente positivi, 143 guariti e, purtroppo, undici decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario, inclusi i positivi, inclusi i positivi, ci sono 512 fabrianesi, in netta salita. Sono 11 le persone attualmente ricoverate in ospedale Engles Profili in attesa di essere trasferite in strutture ospedaliere Covid+.

Tornando ai numeri. A Sassoferrato, due nuovi positivi, dall’inizio della pandemia sono 65 i casi di Covid-19: 23 attualmente positivi, 39 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 58 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario. A Genga, numeri fermi, dall’inizio della pandemia, i casi complessivi sono 12: 6 gli attualmente positivi e 6 guariti. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono circa 35.

A Cerreto D’Esi dall’inizio della pandemia sono 16 i casi di Covid-19 registrati: 6 attualmente positivi, 9 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono circa 30. Continuano a crescere anche i numeri a Serra San Quirico: a oggi sono 24 gli attualmente positivi e circa 30 i serrani in quarantena. I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene superano la soglia delle 700 persone, inclusi gli attualmente positivi.