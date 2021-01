Coronavirus, concluso lo screening a Fabriano: tutti i dati

FABRIANO – Chiusa la tre giorni di screening di massa a Fabriano: 5.515 tamponi effettuati e trovati 24 soggetti positivi al Coronavirus. Di conseguenza crescono i contagiati e tornano a sfiorare le 300 unità. Percentuali comunque basse per questa opportunità, gratuita, organizzata alla perfezione dai sanitari e con il prezioso contributo di tante associazioni di volontariato: Cisom, Protezione Civile, Croce Rossa e Croce Azzurra, solo per citarne alcune.

La situazione della pandemia nei comuni dell’Ambito 10 continua a peggiorare. Tutti gli indicatori si muovono verso l’alto. E, considerando ciò, è stata molto utile la tappa fabrianese dello screening promosso dalla Regione Marche per cercare di individuare il maggior numero possibili di soggetti asintomatici contagiati dal Covid-19. Si è, infatti, conclusa la tre giorni che ha avuto il PalaGuerrieri come fulcro. Ebbene solo il 12,5% della potenziale platea interessata ha usufruito di questa opportunità. Erano interessati i tutti i residenti e i non residenti che soggiornano per motivi di lavoro o di studio nei comuni di Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Genga, Serra San Quirico e Mergo.

A disposizione, dopo l’intervento del sindaco della città della carta, Gabriele Santarelli, che ha ottenuto il quasi raddoppio dei tamponi rispetto al preventivato, quindi circa 8.000. Al termine dello screening, ne sono stati fatti 5.515 (circa il 75%) con 24 positivi al Coronavirus pari allo 0,44%. Con uno sforzo maggiore da parte dei residenti, si sarebbe toccato il 100%. Andando nello specifico dei numeri: 11 gennaio sono stati 12 positivi su 1.712 tamponi; 12 gennaio sono stati 3 positivi su 1.896 tamponi; 13 gennaio sono stati 9 positivi su 1.907 tamponi.

Con questi ulteriori risultati, i numeri dall’inizio della pandemia a Fabriano sono 1.061 casi accertati: 295 attualmente positivi, 733 guariti e, purtroppo, 33 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 499 fabrianesi. All’ospedale Engles Profili ci sono cinque persone attualmente ricoverate nei posti letto approntati nell’area grigia. In attesa, si spera presto, che possano essere trasferiti in strutture ospedaliere Covid+.

Infine, domani 15 gennaio, nuova sanificazione nella sede del comune di Fabriano. Si tratta di un intervento di routine al fine di garantire la massima sicurezza degli utenti e del personale stesso, come ha fatto sapere il sindaco Santarelli. Gli uffici saranno contattabili al telefono e via mail. Resteranno aperti, la Polizia municipale dalle 8 alle 20 con ingresso lato Giardini Margherita; i servizi Sociali dalle 9 alle 13 sempre ingresso lato Giardini anche per consegnare la documentazione di conferma dei requisiti per il Contributo di autonoma sistemazione il cui termine per la consegna scade proprio domani; i servizi Demografici solo per gli appuntamenti già programmati e per le prenotazioni al numero 0732-709283.