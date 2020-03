CERRETO D’ESI – È deceduto all’ospedale di Fabriano quest’oggi, 19 marzo, nel primo pomeriggio, il primo paziente Covid-19 positivo residente a Cerreto D’Esi. Si tratta di un uomo di 88 anni, G. P., pensionato, che soffriva di patologie pregresse a livello cardio-respiratorio. Purtroppo, ad aggravare il quadro clinico, la positività al Coronavirus. «L’amministrazione comunale tutta esprime il più profondo cordoglio nei confronti dei familiari e si stringe a loro e a tutta la comunità, in un momento così grave e difficile», dichiara il sindaco, Giovanni Porcarelli, ufficializzando la notizia.

La giornata più nera per il fabrianese. Ben due decessi a distanza di poche ore. Nel primo pomeriggio di oggi, si è spento l’88enne pensionato residente a Cerreto D’Esi. L’uomo era stato portato con l’ambulanza del 118 all’ospedale Engles Profili di Fabriano il 14 marzo scorso. Il quadro clinico era molto compromesso e, dopo aver accertato la positività al Covid-19, l’88enne è stato ricoverato in uno dei tre posti letto per pazienti con insufficienza respiratoria acuta allestiti in una zona del Pronto soccorso del presidio ospedaliero cittadino, isolati per evitare ulteriori diffusioni.

Un quadro clinico che è apparso molto complicato, fin da subito. Anche il trasferimento in un ospedale Covid-19 positivo era sconsigliato. I sanitari fabrianesi lo hanno assistito in maniera impeccabile sperando in un miracolo che, purtroppo, non vi è stato. Questo pomeriggio, il suo cuore ha cessato di battere. L’uomo, pensionato, è stato il primo caso di Coronavirus che ci è registrato a Cerreto D’Esi da quando è iniziata questa emergenza. Il paese ne conta un altro, un 80enne che è ricoverato a Jesi.

Il feretro è stato messo a disposizione delle onoranze funebri che tra stasera e domani mattina, con tutti gli accorgimenti del caso, lo trasferirà nel cimitero di Cerreto D’Esi, dove la salma sarà benedetta e, quindi, subito tumulata. Secondo le disposizioni vigenti a livello nazionale, potranno partecipare solo alcuni dei familiari più stretti.

Si tratta del terzo decesso legato anche al Coronavirus che si è verificato nel fabrianese. I primi due sono avvenuti a Sassoferrato, un 73enne residente a Cabernardi e, proprio questa mattina presto, un 80enne che era ricoverato all’ospedale di Civitanova Marche.