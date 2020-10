Coronavirus: Nuovo balzo dei contagi a Fabriano e in tutto l’Ambito 10

FABRIANO – Continua la crescita dei nuovi positivi al Coronavirus a Fabriano, +49, oltre 400 le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena, in pratica quasi il 2% dei residenti della città della carta ha a che fare con il Covid-19 in questo momento. Appello del sindaco, Gabriele Santarelli. In crescita anche i numeri di tutti gli altri Comuni dell’Ambito 10.

La città di Fabriano continua a essere interessata dalla seconda ondata della pandemia da Coronavirus. Oltre ai due cluster conclamati – Santa Caterina e la Buona Novella – si continuano a registrare tamponi positivi, ben 49. I numeri dall’inizio della pandemia sono 294 casi: 163 attualmente positivi, 124 guariti e, purtroppo, sette decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario, inclusi i positivi, ci sono 423 fabrianesi, in netta salita. Sono 4 le persone attualmente al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili in attesa di essere trasferite in strutture ospedaliere Covid+.

«Nel pomeriggio di ieri ho contattato la segreteria del Sottosegretario al Ministero della Difesa per rappresentare la situazione che si sta verificando alla RSA di Santa Caterina e chiedere di valutare la possibilità di inviare personale medico militare. Solleciterò in giornata per avere quanto prima una risposta. Intanto l’Asur sta garantendo i turni infermieristici e sono state assunte delle Oss per sopperire alla carenza che si è venuta a verificare a causa della positività al Covid di gran parte del personale. Stiamo facendo tutto il possibile, ma la Regione deve prendere in mano la situazione e mandare personale qualificato in quantità sufficiente. Al Profili la Direzione, come richiesto dagli operatori sanitari e come sollecitato anche dal sottoscritto, ha finalmente autorizzato il ripristino della zona grigia per ospitare temporaneamente i positivi al Covid e tenere “puliti” i reparti», il resoconto del Primo cittadino di Fabriano, Gabriele Santarelli.

Tornando ai numeri. A Sassoferrato, 4 nuovi positivi, dall’inizio della pandemia sono 57 i casi di Covid-19: 15 attualmente positivi, 39 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 36 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario. A Genga, altro tampone positivo, dall’inizio della pandemia, i casi complessivi sono 11: 5 gli attualmente positivi e 6 guariti. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono circa 30.

A Cerreto D’Esi dall’inizio della pandemia sono 13 i casi di Covid-19 registrati: 3 attualmente positivi, 9 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono circa 10. In forte crescita anche i numeri, infine, a Serra San Quirico. A oggi sono 12 gli attualmente positivi e circa 40 i serrani in quarantena. I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene avvicinano le 400 persone, esclusi gli attualmente positivi.