Coronavirus, aumentano le persone in quarantena a Fabriano e dintorni

FABRIANO – Quasi duecento persone in isolamento fiduciario e/o quarantena nei cinque comuni dell’Ambito 10 – Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto D’Esi e Serra San Quirico – a causa del Coronavirus. Crescono ancora i positivi nella città della carta, altri sette. Mentre nella città sentinate si ha notizia di un nuovo tampone positivo al Covid-19, ma anche di una guarigione.

Salgono e di molto i numeri legati alla pandemia da Coronavirus a Fabriano. A ieri, 20 ottobre, la notizia di ulteriori otto positività al test del tampone. I numeri dall’inizio della pandemia sono 143 casi: 26 attualmente positivi, 109 guariti e, purtroppo, sette decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono in salita per il secondo giorno consecutivo e si attestano a 132 unità, compresi i positivi al Coronavirus.

A Sassoferrato, luci e ombre. Da una parte la gioia per una guarigione. E dall’altra, invece, lo sconforto per un nuovo positivo. Dall’inizio della pandemia sono 56 i casi di Covid-19: 3 attualmente positivi, 50 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 15 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario. A Genga, i numeri sembrano essersi stabilizzati dopo gli aumenti delle scorse settimane. Dall’inizio della pandemia, i casi complessivi sono, dunque, 5: quattro attualmente positivi e un guarito. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono circa 30.

Stabili i numeri anche a Cerreto D’Esi, dall’inizio della pandemia sono 10 i casi di Covid-19 registrati: 3 attualmente positivi, 6 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono circa una decina. Il neo sindaco, David Grillini, per garantire la massima trasparenza ed evitare allarmismi ingiustificati, ha deciso di dare personalmente le informazioni relative alla pandemia, attraverso i canali istituzionali, una volta alla settimana.

Infine Serra San Quirico, nessun caso positivo al Coronavirus, anche se, complessivamente, sono circa una ventina le persone che si trovano in isolamento fiduciario.

I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene si attestato intorno alle 190 persone.