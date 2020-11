Coronavirus: se non si può giocare a calcio a 5, si va per monti a passeggiare

FABRIANO – La pandemia da Coronavirus impedisce l’attività sportiva dilettantistica? L’Altetico No Borders di Fabriano non si perde d’animo e lancia l’iniziativa delle passeggiate invernali, denominato Trek & Track. «In condizioni incerte e poco favorevoli, la strategia migliore per qualsiasi animale, essere umano incluso, è ancorarsi alle certezze residue, adattarsi all’esistente e volgerlo, per quanto possibile, a proprio favore», la premessa per presentare il progetto della squadra di calcio a 5 della città della carta.

«Come tutti saprete, i campionati di calcio dilettantistico sono stati sospesi, ma i Lupi non si lasciano abbattere. Lasciano per un po’ i campi da gioco, per salire in montagna. Proviamo così a rendere realtà un progetto, a cui abbiamo dato il nome di Trek & Track, a cui lavoriamo da tempo, iniziando a promuovere il concetto del “camminare” non solo come sport alternativo, ma anche come metodo di integrazione, condivisione, educazione e conoscenza del proprio territorio», scrivono in una nota gli organizzatori.

Si inizia proponendo un piccolo programma invernale di trekking ed esperienze alla portata di tutti. Ogni uscita verrà svolta in condizioni di massima sicurezza, rispettando le disposizioni in corso in merito al distanziamento, all’uso delle mascherine e provvederemo alla misurazione della temperatura dei partecipanti prima di ogni partenza. Il programma prevede la prima passeggiata per oggi, 8 novembre, da Fabriano a Cancelli, “Alla scoperta del fiume Giano” (Fabriano-Cancelli); Il 15 novembre dal Monte San Vicino al Monte Canfaito, “San Vicino castagne e vino”; il 2020 si chiude il 20 dicembre sul Monte Strega con il “Trekking eroico”; il nuovo anno, esattamente il 10 gennaio, si apre, nelle intenzioni dell’Altetico No Borders di Fabriano sul Monte Nerone con “A spasso nel buio: uscita in grotta”; il 7 febbraio passeggiate sulle vecchie mulattiere Rocchetta-Vallemontagnana, “Si va come i muli”; infine, il 28 febbraio, una bella ciaspolata sul Monte Cucco, “A passo di Yeti”.