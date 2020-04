Coronavirus, asta di beneficenza per l’ospedale di Fabriano

FABRIANO – Si scrive #culturaperlemarche, si legge iniziativa all’insegna della solidarietà. Il comune di Fabriano ha indetto un’asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare all’ospedale Engles Profili e alla sanità regionale per affrontare insieme l’emergenza Coronavirus. In sinergia, quindi, con la raccolta fondi promossa dalla Fondazione Carifac.

L’asta funziona secondo questa modalità: chi tra artisti, fotografi e artigiani voglia partecipare dando il suo contributo alla raccolta fondi, sceglie una delle proprie opere (quadri, fotografie, disegni, manufatti artigianali) da postare sulla propria pagina Facebook indicando l’hashtag #culturaperlemarche. «Insieme alla foto dell’opera, consigliamo di aggiungere anche la locandina allegata», fanno sapere dal Comune.

Chi interessato potrà cercare facilmente le opere all’asta e fare la propria offerta direttamente nei commenti della foto pubblicata a partire da una base d’asta di 30 euro, con rilanci da 10 euro. L’asta inizia sabato 4 aprile alle 10 e finisce domenica 5 aprile alle 22. «Chi si aggiudicherà l’opera dovrà fare il versamento alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT29K 03069 21103 10000 0003518 indicando in causale “Donazione liberale Emergenza COVID”. Tutti i fondi saranno dirottati per le concrete necessità dell’ospedale di Fabriano Engles Profili e della sanità regionale tramite la raccolta fondi organizzata dalla Fondazione Carifac», specificano dal Comune fabrianese che si inserisce, dunque, in una serie di iniziative del genere che si stanno organizzando in molti altri comuni d’Italia.

L’opera aggiudicata verrà spedita a quarantena conclusa per non sovraccaricare i corrieri in un periodo già particolarmente gravoso, dopo aver inviato la contabile del versamento effettuato all’indirizzo dell’artista. Le spese di spedizione saranno a carico dell’aggiudicatario di ogni asta previ accordi diretti con l’artista.

«Chiediamo aiuto agli artisti e alle associazioni fabrianesi di aiutare la raccolta fondi mettendo all’asta una o più delle proprie opere: vi ricordiamo che ogni artista gestisce direttamente dal suo profilo social l’asta inserendo #culturaperlemarche come riconoscimento. Il bonifico verrà fatto direttamente sull’iban dedicato creato dalla Fondazione Carifac e i fondi dirottati dalla Fondazione agli enti ospedalieri indicati», si conclude la nota comunale.