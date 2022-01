Coronavirus: nell’Ambito 10 si sfonda quota mille attualmente positivi

FABRIANO – Successo per i due open day nel Punto vaccinale a Fabriano. In tanti sabato 29 e domenica 30 gennaio hanno approfittato di questa opportunità per sottoporsi alla dose booster di vaccino per contrastare gli effetti del Coronavirus. Ma anche prime dosi, viste le nuove disposizioni previste dal governo per contenere la pandemia da Covid-19 e l’introduzione dell’obbligo vaccinale per tante categorie di persone. I sanitari e tutto il personale del Servizio Prevenzione di Area Vasta 2, coordinato dalla dottoressa Selena Saracino, continuano a tambur battente nella campagna di vaccinazione. Sul fronte dei nuovi contagi, si sfonda quota mille attualmente positivi, a testimonianza che l’andamento continua a mostrare numeri molto importanti nei cinque Comuni dell’Ambito 10 per via della variante Omicron. Numeri che stanno toccando cifre mai raggiunte nelle precedenti ondate e che determinano molte classi in didattica a distanza completa o mista. Ma, finalmente, si intravede una frenata.

Passando ai numeri, continuano a salire gli attualmente positivi al Covid-19, dati aggiornati a oggi, 30 gennaio. Fabriano fa registrare ben 849 positivi al Coronavirus (il 23 gennaio erano 690) con 1.227 persone in quarantena o isolamento; Sassoferrato arriva a toccare quota 175 positivi (111 il 23 gennaio scorso) e 260 sassoferratesi in quarantena; sono 57 positivi a Serra San Quirico (73 il 23 gennaio) e 90 serrani in quarantena; a Cerreto D’Esi si è arrivati a 65 casi (70 erano il 23 gennaio scorso) e 93 in quarantena; Genga ha 44 casi di positività (36 erano il 23 gennaio) con 61 gengarini in quarantena. Complessivamente, si registrano 1.133 persone contagiate dal Covid-19 (980 al 23 gennaio) e 1.731 residenti nell’Ambito 10 in quarantena o isolamento (erano 1.892 il 23 gennaio).