FABRIANO – Voucher alimentare: i fondi statali sono avanzati e i sindaci dei comuni dell’Ambito 10 hanno deciso di aprire nuovamente i termini del bando. Non potranno, però, partecipare coloro che hanno già ottenuto il bonus alimentare.

I residenti di Fabriano e Sassoferrato potranno presentare le domande a partire dalle 9 di domani mattina 11 maggio e fino alle 23:59 di martedì 12 maggio. C’è tempo fino al 18 maggio per Cerreto D’Esi. A Serra San Quirico, invece, è stato aperto fino all’8 maggio e molto probabilmente si tornerà ad aprire il bando il 18 maggio prossimo.

Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione di un voucher: i nuclei familiari residenti nei cinque Comuni dell’Ambito 10, in gravi e momentanee difficoltà economiche, con una disponibilità finanziaria inferiore a 6.000 euro (conti correnti, titoli e fondi comuni), che sono quindi impossibilitati nell’immediato a far fronte alle necessità di sostentamento del proprio nucleo familiare. Solo in situazioni particolari, legate all’attuale emergenza, possono partecipare al bando coloro i quali si trovino sul territorio dei comuni di Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto D’Esi e Serra San Quirico, pur non residenti.

Ogni nucleo familiare può presentare un’unica istanza e i nuclei familiari che risultano assegnatari dei voucher elettronici del bando pubblicato il 6 aprile scorso non potranno ripresentare una nuova domanda. Il contributo, da un minimo di 150 euro a un massimo di 450, serve esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Non comprende: alcolici, arredi e corredi per la casa, elettrodomestici e apparecchi di elettronica.

Nella prima edizione del bando con il bonus alimentare hanno risposto in tanti, soprattutto a Fabriano con 668 domande; 106 a Cerreto D’Esi; 127 a Sassoferrato; 17 a Genga e 34 a Serra San Quirico.

In questi giorni, infine, è stato riaperto anche il bando per raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli esercizi commerciali dove poter spendere il bonus. Questa volta hanno potuto partecipare anche le farmacie, escluse nella prima fase.