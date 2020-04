Coronavirus: altri due guariti a Fabriano

FABRIANO – Altri due guariti da coronavirus a Fabriano. In città si toccano, per la prima volta dall’inizio della pandemia, i cinque giorni consecutivi senza ulteriori positivi. A Sassoferrato, addirittura, si toccano i 13 giorni consecutivi senza ulteriori tamponi Covid-19+. A Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico, i numeri sono assolutamente confortanti. Un sospiro di sollievo che, però, non dove assolutamente portare a un rilassamento in vista dell’inizio ufficiale della cosiddetta Fase 2 prevista per il prossimo 4 maggio. Tanto più che questa coinciderà con il pieno ritorno a lavoro degli operai del distretto economico del fabrianese, oltre 6 dipendenti che – con tutte le precauzioni del caso – si recheranno in fabbrica e sarà il vero banco di prova per il territorio. Quindi, non si canta vittoria, ma si incrociano le dita.

I Comuni dell’Ambito 10 si avviano alla Fase 2 con indicatori molto più confortanti. A Fabriano, infatti, si sono raggiunti i cinque giorni consecutivi senza alcun nuovo tampone positivo e si è avuta notizia di altre due guarigioni ufficiali. I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 90 i casi positivi al Covid-19, inclusi 33 persone ufficialmente guarite e, purtroppo, sei decessi. Si resta, dunque, in ansia per le sorti di 51 fabrianesi. Nessun paziente si trova attualmente all’interno della cosiddetta “covideria” dell’ospedale Engles Profili.

«Dal 4 maggio sarà possibile tornare a frequentare i parchi pubblici anche se rimarranno non utilizzabili le aree gioco attrezzate. Bisognerà evitare assembramenti, ma potremo tornare a fare passeggiate e corsette. Starà anche alla responsabilità di ciascuno fare in modo che questa situazione non diventi controproducente. Rimane la possibilità per i Sindaci di emettere ordinanze per limitare la riapertura qualora non ci fossero le condizioni per far rispettare le prescrizioni. Intanto, stiamo effettuando la manutenzione dei vari parchi e giardini cittadini in modo che lunedì sia tutto pronto», annuncia il Sindaco.

Tornando ai numeri, a Sassoferrato sono ben 13 i giorni consecutivi senza nuovi tamponi positivi. Si resta, dunque, fermi a 19 casi di coronavirus, compresi tre decessi e nove guariti. Dunque, 7 sassoferratesi per i quali tutta la città fa il tifo. A Cerreto D’Esi, si spera di non ricevere più notizie, visto che i soli 4 casi dall’inizio della pandemia, si sono risolti con tre guarigioni e un decesso. A Genga, si è in attesa di ricevere presto la notizia della guarigione dell’unico caso, un giovane che sta vivendo questa situazione di malattia in casa e non in ospedale. A Serra San Quirico vi sono tre positivi, ma si riferiscono a tre anziani ospitati da vari anni alla casa di riposo di Mergo, per i quali risulta ancora la residenza in paese. Complessivamente in quarantena nei cinque comuni del fabrianese sono circa 80 i residenti in isolamento fiduciario e/o forzato.