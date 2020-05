Coronavirus: altre due persone guarite a Fabriano

FABRIANO – Si rafforza il trend di guarigioni a Fabriano. Altre due persone sono riuscite a sconfiggere il Covid-19. A dare ulteriore speranza, in questi primi giorni di post lockdown, la notizia di nessun ulteriore tampone positivo nei Comuni dell’Ambito 10. I casi totali registrati dall’inizio dell’epidemia sono pari a 118, ma è il dato relativo alle guarigioni l’unico che continua a salire, fortunatamente.

Quarto giorno con nessun nuovo tampone positivo al Coronavirus a Fabriano. A crescere sono, invece, i guariti, di altre due unità. I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 91 i casi positivi al Covid-19, inclusi 45 persone ufficialmente guarite e, purtroppo, sei decessi. Si resta, dunque, in ansia per le sorti di 40 fabrianesi. Si rafforza il trend con un leggero, ma significativo, distanziamento fra i guariti e gli attualmente positivi, a favore dei primi. Nessun paziente si trova attualmente all’interno della cosiddetta “covideria” dell’ospedale Engles Profili che a giorni potrebbe ufficialmente chiudere.

A Sassoferrato sono 21 i giorni consecutivi senza nuovi tamponi positivi. Si resta fermi a 19 casi di Coronavirus, compresi tre decessi e nove guariti. 7 sassoferratesi che stanno ancora lottando contro il Covid-19. Battaglia che sembra essere terminata a Cerreto D’Esi, visto che i soli 4 casi dall’inizio della pandemia, si sono risolti con tre guarigioni e un decesso. Lo stesso vale per Genga con la guarigione dell’unico caso fino a oggi registrato. Nel computo, devono essere inserite, per quel che riguarda Serra San Quirico, i tre pazienti positivi, pur sapendo che si riferiscono a tre anziani ospitati da vari anni alla casa di riposo di Mergo, per i quali risulta ancora la residenza in paese. Si tratta di un inserimento nominale, ma non sostanziale. Infine, in discesa anche i numeri dei residenti nei cinque comuni del fabrianese in quarantena che dovrebbero essere circa 60.