Coronavirus: 9 positivi a Sassoferrato, un altro a Fabriano

FABRIANO – Si triplicano in pochi giorni i positivi al Covid-19 a Sassoferrato. Anche i numeri di Fabriano tornano a muoversi. Complessivamente 10 tamponi positivi al coronavirus, 9 nella città sentinate e uno nella città della carta. Si tratta di persone rientrate dall’estero e, al momento, asintomatiche e monitorate dalle autorità sanitarie nella loro abitazione.

A Sassoferrato, non si registravano positivi dallo scorso 15 aprile, tanto da divenire una città Covid-free il 3 giugno. A distanza di tre mesi da questa data, il sindaco Maurizio Greci ha comunicato che 4 persone, tutte appartenenti a uno stesso nucleo familiare, una volta rientrate dall’estero sono risultate positive al tampone per il coronavirus. Neanche due giorni dopo, i numeri si triplicano. Infatti, ieri, 5 settembre, l’annuncio che ci sono altri 9 casi. Anche in questo caso, dovrebbero essere due nuclei familiari distinti rientrati dalle vacanze trascorse all’estero. Si tratta di persone, al momento, asintomatiche e quindi monitorate dai sanitari nelle loro abitazioni. Al momento, la soglia di attenzione nella città sentinate si innalza, visto che ai positivi, si aggiungono una trentina di persone in quarantena e/o isolamento fiduciario. Dall’inizio della pandemia sono 32 i casi di Covid-19 a Sassoferrato: 13 attualmente positivi, 16 guariti e 3 decessi.

Purtroppo, dopo i primi due guariti di questa seconda fase pandemica, nuovo tampone positivo anche a Fabriano. Si tratta di una persona rientrata dall’estero e sottoposta al test. Anche in questo caso, al momento, è asintomatica e monitorata nella sua abitazione dai sanitari.

I numeri, dall’inizio della pandemia: sono 103 i casi registrati: 10 attualmente positivi, 86 guariti e, purtroppo, sette decessi. A questi ci sono da aggiungere una cinquantina di persone in isolamento fiduciario e/ in quarantena.

Resistono strenuamente nella loro condizione di Covid-free, gli altri tre comuni dell’Ambito 10, vale a dire Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico. Anche se, complessivamente, sono circa una trentina le persone rientrate dall’estero che si trovano in isolamento fiduciario.