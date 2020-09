Coronavirus, 4 nuovi positivi a Sassoferrato

FABRIANO – Quattro positivi a Sassoferrato al Coronavirus. Non accadeva dal 3 giugno scorso, quindi, esattamente tre mesi fa in cui la città sentinate è stata Covid-free. Si tratta di un nucleo familiare rientrato dall’estero e risultato positiva al tampone. Al momento, sono tutti asintomatici e monitorati dalle autorità sanitarie nella loro abitazione. «Nessun allarme», secondo il sindaco, Maurizio Greci, che predica comunque prudenza.

A Sassoferrato tre mesi da Covid-free e, purtroppo, ora l’ufficialità che non è più così. Ad annunciarlo lo stesso Primo cittadino. «Si rende noto alla cittadinanza che, dagli ultimi accertamenti effettuati, sono emersi 4 casi di positività al Covid-19 sul territorio comunale, tutti riguardanti soggetti di rientro dall’estero. Nel rassicurare la popolazione in ordine al pieno controllo della situazione complessiva da parte delle Autorità sanitarie competenti, si invitano i cittadini a seguire le prescrizioni già fornite nelle scorse settimane, rammentando, pertanto, che, al fine di essere contattati dai Servizi sanitari competenti, i cittadini della Regione Marche dovranno comunicare il proprio rientro dall’estero, esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo online disponibile al seguente indirizzo: https://serviziweb.asur.marche.it/rientri/», ricorda Greci.

Con riferimento ai rientri in Italia da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Albania, a partire dal 13 agosto l’ordinanza del Ministero della Salute che stabilisce l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 102 i casi positivi al Covid-19 a Fabriano: 84 guariti e, purtroppo, sette decessi, oltre ovviamente agli attuali 11 positivi al Coronavirus. A Sassoferrato, invece, sono complessivamente 23, compresi tre decessi e 16 sassoferratesi ufficialmente guariti, e 4 attualmente positivi. Non si registrano attualmente casi per gli altri tre comuni dell’Ambito 10, Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico.