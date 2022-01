Coronavirus: 11 positivi nelle scuole dalla riapertura. Numeri tutti in salita nell’Ambito 10

FABRIANO – Settimana di chiusura del ciclo vaccinale contro il Coronavirus a Fabriano per i primi 40 bambini della fascia 5-11. L’appuntamento è per mercoledì 12 gennaio all’ospedale Engles Profili. Oltre ai medici e infermieri, ad accoglierli, come accaduto per la prima somministrazione, i volontari del gruppo “Nati per leggere” di Fabriano. «Abbiamo accettato con entusiasmo l’invito a partecipare nel giorno della prima dose. Noi volontarie, coordinate dalla sezione ragazzi della biblioteca di Fabriano e dalla bibliotecaria Laura Carnevali, abbiamo accolto i piccoli e le loro famiglie attraverso il magico mondo dei libri, è stato creato un apposito ambiente dove l’attesa è trascorsa in allegria tra pagine, sorrisi, colori, personaggi speciali, fantasia, stupore. I libri aprono una nuova porta sul mondo del fantastico, sono in grado di far viaggiare il lettore, di risvegliare emozioni e suggerire immagini. Leggere è meraviglioso regala un pensiero libero, forza e creatività, perché i libri sono veicolo di democrazia e libertà e devono poter viaggiare tra i suoi lettori. Il nostro gruppo si sta organizzando per garantire un calendario di letture durante le sedute vaccinali anche per le prossime settimane», evidenziano dal gruppo di volontari Nati per Leggere Fabriano.

I dati della pandemia nei cinque comuni dell’Ambito 10

Dal punto di vista pandemico, la situazione nei cinque Comuni dell’Ambito 10 risente della variante Omicron, come nel resto d’Italia e, quindi, della Regione Marche. Continuano a salire gli attualmente positivi al Covid-19, dati aggiornati a oggi, domenica 9 gennaio. Fabriano fa registrare ben 494 positivi al Coronavirus (il 3 gennaio erano 303) con 647 persone in quarantena o isolamento; Sassoferrato arriva a toccare quota 94 positivi (58 il 3 gennaio scorso) e 141 sassoferratesi in quarantena; sono 22 positivi a Serra San Quirico (9 casi il 3 gennaio) e 35 serrani in quarantena; a Cerreto D’Esi si è arrivati a 85 casi (31 erano il 3 gennaio scorso) e 104 in quarantena; Genga ha 24 casi di positività (13 erano il 3 gennaio) con 32 gengarini in quarantena. Complessivamente, un quasi raddoppio, visto che si registrano 719 persone contagiate dal Covid-19 (414 al 3 gennaio) e 959 residenti nell’Ambito 10 in quarantena o isolamento (erano 752 il 3 gennaio). Da evidenziare, infine, il dato sulle scuole. Dalla riapertura sono già 11 i contagi accertati con annessi 75 contatti fra infanzia ed elementari.