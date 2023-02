“Cooking: l’evoluzione della cucina tra tradizione e innovazione” – VIDEO

FABRIANO – L’evoluzione della cucina tra tradizione e innovazione: è questo il cuore dell’appuntamento di Elica Talks, nuovo format di incontri ideato da Elica volto a promuovere la discussione di temi di grande attualità con il coinvolgimento di professionisti e key opinion leader per incoraggiare il confronto e la collaborazione. Per il debutto si è parlato di “Cooking”, essendo Elica attiva nel mercato da oltre 50 anni, azienda leader globale nei sistemi di aspirazione in cucina, grazie alla produzione di cappe e piani cottura aspiranti, nonché leader europeo nella realizzazione di motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da riscaldamento. L’appuntamento ha visto partecipare accanto al presidente Francesco Casoli il prorettore all’innovazione e ai rapporti con le imprese dell’Università degli studi di Padova professor Fabrizio Dughiero, in una tavola rotonda moderata da Giacomo Iacomino, giornalista di Dealflower.

«Il mondo si muove nella direzione delle nuove tecnologie ed elettrotecnologie – spiega il professor Dughiero – visto che una tematica ritenuta imperativa in un momento delicato come quello attuale è l’efficientamento energetico». Elica si è impegnata in prima linea sia attraverso la trasformazione e l’efficientamento dei suoi impianti, sia attraverso la ricerca e sviluppo di prodotti sempre più rispondenti alle esigenze di riduzione dell’impatto ambientale. «Partendo dall’evoluzione della cucina e dei cibi nel corso della storia – aggiunge – arriviamo a parlare dei sistemi di cottura attuali e futuri: cerchiamo di far vedere come nel futuro i nuovi sistemi di cottura stiano diventando metodo per mantenere i valori nutrizionali, il colore, il sapore e la consistenza del cibo. Valorizzare le nuove tecnologie nei processi di cottura (induzione e microonde) contribuiscono al miglioramento della cucina, in casa come nei ristoranti». L’importante meeting si è svolto all’Auditorium dello stabilimento Elica ed è stato trampolino di lancio per una riflessione sull’evoluzione della cucina e della cottura, ma anche sull’efficientamento energetico. Debutta così il progetto Elica talks. «Oggi per Elica Talks parliamo del futuro degli elettrodomestici e della cucina – spiega il presidente Francesco Casoli – puntando l’attenzione su quello su quello su cui lavoreremo nel prossimo futuro. Il progetto prevede una serie di incontri che si terranno nel corso dell’anno».

Nell’occasione, non sono mancati i commenti ai dati relativi al quarto trimestre 2022 approvati dal consiglio di amministrazione di Elica, che vedono una crescita del fatturato a doppia cifra rispetto all’anno precedente, proprio nei segmenti cooking e motori, confermando per Elica una posizione di leadership. «Sono raddoppiati i fatturati dei segmenti cooking ma anche i motori e la parte dell’energia – aggiunge il presidente – sono dati molto incoraggianti. Ritengo che le scelte fatte negli anni passati, anche se dolorose, abbiano portato i loro risultati: l’azienda oggi è dinamica, reattiva e riesce a esprimere sul mercato tutto il suo potenziale, che ci aiuta ad affrontare il futuro con ottimismo».

Un anno straordinario il 2022, come spiega anche l’amministratore delegato di Elica, Giulio Cocci: «Un ottimo anno a conferma del buon lavoro fatto negli ultimi due anni, con una crescita del fatturato tanto che possiamo dire di aver raggiunto un record storico su tutta la linea di conto economico, soprattutto il profit più alto mai raggiunto». Rispetto al 2023, le previsioni sono di un «anno difficile – conferma Cocci – con il mercato sotto pressione a causa della guerra e della congiuntura economica attuale, ma nella seconda parte dell’anno ipotizziamo che possa tornare positivo anche grazie ai prodotti che lanceremo sul mercato».