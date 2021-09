Pronto a partire il Convegno pastorale della diocesi Fabriano-Matelica

FABRIANO – «Il Convegno Pastorale Diocesano è una opportunità per la nostra Chiesa locale per ripartire dopo il lunghissimo stop della pandemia, con una marcia diversa: insieme». Questo l’incipit della lettera con la quale il vescovo della diocesi Fabriano-Matelica, nonché della diocesi di Camerino-San Severino Marche, mons. Francesco Massara, invita tutti all’appuntamento che si svolgerà dal 21 al 25 settembre prossimi. «Credo fortemente che la nostra Chiesa abbia bisogno di ritrovare una unità, una collaborazione fra parrocchie e fra gruppi ecclesiali. Solo così possiamo esser credibili nell’annunciare Dio che è Amore e Comunione. Ho creduto opportuno dare un segnale di ripartenza della diocesi, dopo questo lungo periodo di sospensione di buona parte delle attività pastorali. Abbiamo bisogno di riprendere forza e coraggio e continuare a sperare nella certezza del Cristo Risorto in mezzo a noi. Anche la nostra gente ha bisogno di rinfrancare l’anima, così ho pensato che questa settimana di eventi potesse darci lo stimolo necessario per rilanciare le nostre parrocchie, i nostri uffici pastorali e soprattutto, rilanciare la nostra Chiesa Diocesana, facendo vedere la sua bellezza, il suo esserci e la volontà di farsi vicini a tutti».

Sono tre gli ospiti invitati all’appuntamento di Fabriano, ai quali è stato affidato il compito di parlare delle virtù teologali: Fede, Speranza e Carità

Il 21 settembre alle 18, nella cattedrale di San Venanzio, incontro con don Luigi Maria Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero Vaticano per la Comunicazione, che parlerà su Speranza: un cammino verso la comunione; giovedì 23 settebre, sempre in Cattedrale alle 18, incontro con S.E. cardinale Paolo Lojudice, Arcivescovo metropolitca di Siena-Colle di Val d’Elisa-Montalcino, che parlerà di Carità: un cammino alla scoperta della missione di ogni battezzato; venerdì 24 settembre alle 18, nella cattedrale di San Venanzio, ospite don Armando Matteo, sottosegretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che parlerà di Fede: un cammino per comprendere la nostra umanità.

La seconda motivazione

«Questo Convegno non è un convegno in senso stretto, perché la seconda motivazione che mi ha mosso nel pensarlo è stata quella di valorizzare ciò che la Diocesi ha da offrire, in particolar modo la città di Fabriano, ma solo per una questione di comodità: si è cercato infatti di coinvolgere anche alcune realtà delle altre vicarie, così da lasciar scoprire a tutti la ricchezza che spesso si nasconde anche a noi, nelle nostre chiese. Nei giorni 22 e 25 settembre, vogliamo aprirci al turismo di casa nostra, ma anche a quello che arriverà da fuori, facendo scoprire i tesori che le nostre chiese e i nostri monasteri nascondono. Saranno due serate in cui nella notte splenderà la luce delle Chiese, attraverso l’arte, la spiritualità, la condivisone, la bellezza, la danza, il canto, la poesia. Chiunque potrà scegliere il proprio percorso e lasciarsi trasportare in giro per il centro storico della città di Fabriano, cullati dalla bellezza in tutte le sue forme. Spero davvero che possa essere una opportunità da cogliere per ognuno di noi, proprio per questo abbiamo pensato anche a chi non avendo il Green Pass, non potrà partecipare al convegno in presenza. Sarà possibile seguire online tutte le conferenze tramite il sito della diocesi: www.fabriano-matelica.it. Vi aspetto a braccia aperte per poter ripartire insieme verso orizzonti più ampi e creativi, dove lo Spirito Santo ci sospingerà», conclude mons. Massara.