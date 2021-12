Controlli Green pass a Fabriano: un esercizio chiuso e 4 multe comminate dalla Polizia

FABRIANO – Un esercizio commerciale chiuso a Fabriano perché il titolare era privo di Green pass. Quattro contravvenzioni per il medesimo motivo. Doppia denuncia a carico di un uomo per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Settimana di intenso lavoro per gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, coordinati dal Commissario Moira Pallucchi.

I controlli

Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, coordinati dal Commissariato di Fabriano con le altre Forze di Polizia e la Polizia Locale, a tutela della salute e della sicurezza pubblica, vista la recrudescenza dell’epidemia da Covid-19, nella settimana dal 6 a oggi, 12 dicembre, sono stati attuati mirati controlli ad attività commerciali, alberghi, trasporti pubblici locali e centri di aggregazione. E i risultati non sono mancati. Al termine del servizio sono state controllate 319 persone, due i soggetti sanzionati perché senza Green pass. Inoltre, i poliziotti hanno controllato 81 esercizi, in due di questi, sono stati multati 2 esercenti poiché privi di green pass, mentre un esercizio è stato chiuso in quanto il titolare risultava privo di Green pass.

La denuncia

Infine, personale in servizio di volante 113 ha proceduto a fermare un’auto, condotta da un giovane 35enne di Fabriano che risultava essere in evidente stato di ubriachezza, secondo gli agenti di polizia e per questo motivo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. Ma non è finita qui. Infatti, il giovane, che guidava l’auto di un amico e che era è stato sanzionato anche per guida con patente sospesa, poiché recidivo per i medesimi fatti, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento dell’alcoltest ed è stato perciò denunciato anche per questa ulteriore violazione, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata di tre mesi.