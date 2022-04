Controlli a Fabriano: denunce, multe e segnalazioni

I carabinieri della compagnia cittadina, in collaborazione con tutte le altre Stazioni di riferimento, hanno effettuato un mirato servizio per la sicurezza. Ecco i risultati

FABRIANO – Denunce, multe e segnalazioni, tutti provvedimenti legati all’abuso di alcol alla guida e al sequestro di pochi grammi di droga. Nei giorni delle festività pasquali i carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci, hanno effettuato un servizio coordinato con l’ausilio dei carabinieri di tutte le stazioni. Complessivamente ben 24 militari hanno operato in strada, tra sabato e lunedì scorsi, a sostegno delle abituali pattuglie in servizio nelle ore serali e notturne. L’obiettivo è stato quello di aumentare la percezione di sicurezza soprattutto nei giorni in cui molti residenti sono stati fuori per le feste. Non risultano, segnalazioni di furti o reati contro persone e patrimonio.

I controlli nel Fabrianese

Nel dettaglio i carabinieri della stazione di Cerreto hanno ritirato la patente, sequestrato l’auto e denunciato un quarantenne residente a Fabriano. Fermato per un controllo nei pressi di Fabriano Ovest aveva un tasso alcolemico sopra 1,6 grammi su litro. I carabinieri di Arcevia, invece, hanno fermato un 25enne di Fabriano in via Casoli, a Fabriano. Aveva un tasso alcolemico a quota 0,6: per lui sanzione da 543 euro, ritiro della patente e auto affidata a persona di fiducia. Sempre i militari di Arcevia hanno fermato un quarantenne di Fabriano, in via Moccia, l’alcoltest ha fornito un valore superiore a 0,9 grammi su litro. Per l’uomo una sanzione amministrativa, la denuncia per guida in stato di ebbrezza, la patente ritirata e l’auto affidata ai familiari. I militari del radiomobile invece hanno fermato una 34enne del posto, nei pressi della stazione di Fabriano. Alcol test e valore inferiore a 0,8 grammi su litro. È scattato il ritiro della patente, la sanzione e l’auto affidata a persona di fiducia.

Sempre il Radiomobile ha fermato, nel corso di una serie di controlli a piedi al parco comunale, un venticinquenne spagnolo residente a Fabriano. Nel corso della perquisizione personale è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette che emanava un forte odore di hashish. Così è stato approfondito il controllo e nel corso della perquisizione domiciliare nella casa del ragazzo, sono stati rinvenuti 15 grammi di hashish. È stato, quindi, segnalato come assuntore. Infine, un ventenne, italiano, residente a Fabriano, nato fuori regione è stato fermato in via Dante. Nel corso della perquisizione personale e veicolare sono stati sequestrati più di un grammo di hashish. È stato segnalato alla prefettura come assuntore e ed è scattato il ritiro della patente.