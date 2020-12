Controlli dei carabinieri a Fabriano, denunciato un 50enne ubriaco

FABRIANO – Serrati controlli per il rispetto delle normative anti diffusione del virus covid-19 a Fabriano. In particolare, visto il ritorno della Regione Marche in area gialla, i carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci, si stanno controllando sugli assembramenti e il coprifuoco. Ma non vengono trascurate, tutte le altre misure. Una sola denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Numerosi i posti di controllo istituiti e tante le automobili controllate, oltre alla relativa identificazione degli occupanti dei mezzi, durante questo lungo ponte di festa dell’Immacolata organizzati dai carabinieri della Compagnia cittadina, in collaborazione con le altre stazioni del territorio di competenza. Il tutto per prevenire qualsiasi tipologia di reato, a partire dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcolici alla guida. Ma anche, vista la seconda ondata della pandemia da Coronavirus, accertarsi che tutti indossino i dispositivi di protezione individuale, si evitino assembramenti e si rispetti il coprifuoco e tutte le misure in vigore per cercare di arginare la diffusione del contagio da Covid-19. Naturalmente, altro scopo di questi controlli, è anche quello di far aumentare la percezione stessa di sicurezza in tutti i residenti di Fabriano.

Ebbene, sul fronte prevenzione della pandemia, i risultati sono stati soddisfacenti e tutto è filato liscio in questi giorni di festa. I fabrianesi si sono comportanti abbastanza bene e non c’è stato bisogno di elevare contravvenzioni.

Sul fronte dei normali controlli per abuso di alcoli e droga, invece, i militari di Fabriano nel tardo pomeriggio di ieri, 7 dicembre, hanno denunciato un cinquantenne fabrianese per guida in stato ebrezza. L’uomo è stato fermato e controllato mentre stava percorrendo alcune vie del centro storico cittadino. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, gli è stata anche ritirata la patente.