FABRIANO – Ha un incidente stradale. Fortunatamente ne esce illeso, ma si scopre che non ha mai conseguito la patente di guida. Multa da 5.100 euro. Questo quanto accaduto ad un 23enne di Arcevia. I Carabinieri della Compagnia di Fabriano, in particolare i colleghi della Stazione di Arcevia, sono intervenuti nella periferia della città, lungo la provinciale 360. Qui un’utilitaria è finita fuori strada, ribaltandosi su un fianco. Illeso il conducente, un 23enne del posto, che da un accertamento è risultato sprovvisto di patente. L’automobilista non l’aveva mai conseguita. Per questo i militari, dopo aver effettuato i rilievi ed accertato che il giovane non avesse bisogno di cure mediche, gli hanno elevato una contravvenzione da 5.100 euro per guida senza aver conseguito la patente, per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L’auto, molto danneggiata, non potrà riprendere la sua corsa. L’etilometro, a cui è stato sottoposto il giovane, ha fornito un valore negativo, vale a dire che era nella norma.

I controlli

Non è stato il solo intervento dei carabinieri della Compagnia di Fabriano nell’ambito dei consueti controlli su strada. Sempre ad Arcevia, nelle ore notturne, i militari della stazione locale hanno segnalato come assuntore un 24enne del posto. Il giovane è stato fermato mentre circolava con la sua auto e nel corso della perquisizione è stato rinvenuto oltre un grammo di marijuana all’interno del bracciolo centrale tra i due sedili. Infine, a Fabriano, i carabinieri del Norm hanno ritirato la patente a un 20enne del posto che circolava in piena notte con un etilometro che ha dato un valore compreso tra 0,5 e 0,8 grammi sul litro. Per lui, oltre alla patente ritirata, una multa da 543 euro e l’auto affidata al proprietario.