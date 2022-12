Fabriano, consegnata la mozione “Solidarietà a sostegno delle donne iraniane e al popolo iraniano” a Fabio Travaglini

FABRIANO – Il consiglio comunale di Fabriano ha approvato all’unanimità nella seduta dell’8 novembre scorso la mozione di Solidarietà a sostegno delle donne iraniane e al popolo iraniano. Nel corso della stessa seduta consiliare, la sindaco, le assessore e le consigliere comunali, oltre alle tante donne presenti tra il pubblico, si sono tagliate una ciocca di capelli in segno di lutto e di rispetto verso tutte le vittime nostre sorelle e nostri fratelli ed in segno di protesta verso le autorità iraniane.

Il popolo iraniano è in profonda sofferenza, atti atroci come i brutali pestaggi e violenze verso giovani ragazze e giovani ragazzi che hanno portato alla loro morte, così come le recenti impiccagioni pubbliche, ci obbligano a tenere alta l’attenzione verso questo popolo, verso queste nostre sorelle e nostri fratelli che muoiono perché lottano e manifestano per il diritto alle libertà.

«La nostra città è attenta e solidale – afferma l’amministrazione comunale fabrianese – con questo atto pubblico sostiene e promuove iniziative al fine di sensibilizzare le autorità iraniane affinché vengano garantiti i diritti soggettivi inviolabili a prescindere da obblighi religiosi che ledono le libertà individuali. Nella mattinata di mercoledì 14 dicembre abbiamo trasmesso la nostra mozione al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, consegnandola al Dott. Fabio Travaglini, in qualità di Capo della Delegazione Italiana al Congresso. La stessa mozione insieme alle ciocche tagliate verranno trasmesse all’Ambasciata dell’Iran in Italia».