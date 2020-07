Fabriano, Confartigianato: «Per la manutenzione stradale siano coinvolte le imprese locali»

FABRIANO – «Molto positivo l’intento del Comune di Fabriano di intervenire nei prossimi mesi a livello di manutenzione e ripristino stradale attraverso l’utilizzo di un avanzo di amministrazione di circa 500.000 euro in due importanti vie del centro storico cittadino», commenta Federico Castagna, responsabile sindacale Confartigianato Fabriano. Sulle Vie Ramelli e Via Cialdini insistono un elevato numero di imprese, tra l’altro molte anche storiche e di notevole prestigio per l’intera città.

«Questi investimenti fanno bene all’economia locale, ai cittadini fabrianesi stessi e, come ribadito più volte da Confartigianato, auguriamoci siano interventi favorevoli per lo sviluppo del turismo inteso come volano per il rilancio del comprensorio che da anni purtroppo attraversa una fortissima crisi economica ed occupazionale».

Partendo proprio da questi presupposti, il responsabile della Confartigianato di Fabriano, si augura che l’investimento «venga fatto in una prospettiva di una città che debba diventare appunto fortemente a vocazione turistica». In tal senso è di fondamentale importanza anche porre attenzione all’illuminazione pubblica, alla segnaletica stradale e alla pulizia e al decoro urbano dell’intera città. «Sono questi gli elementi che possono dare un biglietto da visita importante come primo impatto sempre in una prospettiva di una città che voglia seguire il filone del turismo con l’obbiettivo di creare indotto e nuova occupazione».

Quindi è importante che tali interventi siano strutturati, «non devono risultare slegati l’uno dall’altro, e devono rientrare fortemente in un piano generale che comprenda una riqualificazione della parte più periferica della città, comprendendo anche le frazioni presenti», ha concluso Castagna.

«Confartigianato – sottolinea Sandro Tiberi, presidente di Confartigianato Area Territoriale di Fabriano – chiede fortemente all’amministrazione comunale di coinvolgere le imprese locali nell’affidamento dei lavori, con un forte impulso al settore dell’edilizia locale, oggi possibile anche per le novità introdotte con il DL Semplificazione che consente ai comuni di indire gare veloci a trattativa privata».

L’ultimo accenno da parte dei vertici dell’associazione di categoria è riservato al cantiere Quadrilatero. «Auspichiamo che i lavori inerenti il completamento della SS 76 tra Borgo Tufico e Galleria Sassi Rossi Genga per 3,5 km vengano terminati entro il mese sia per migliorare i collegamenti, ma anche per ridurre i tanti cantieri che creano pericoli», hanno concluso Castagna e Tiberi.