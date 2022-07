Si è concluso Future Campus Fabriano: un’esperienza indimenticabile

FABRIANO – Si è concluso ieri presso la mostra Fabriano Industry Elements Future Campus Fabriano, l’innovativo percorso esperienziale ideato dal Comitato Fabrianese di Confindustria Ancona con il supporto della Fondazione Aristide Merloni e dedicato a quasi 50 ragazzi e ragazze del territorio fabrianese.

Un viaggio per stimolare la curiosità dei giovani, far conoscere il territorio e le sue aziende, far prendere consapevolezza dei propri talenti e aiutarli a disegnare il loro futuro.

La giornata finale si è sviluppata attraverso gli interventi degli imprenditori Morgan Clementi, Giacomo Guida e Federica Capriotti, presidente del Comitato e “motore” dell’intera iniziativa. «Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato con noi per il successo dell’iniziativa – ha detto la Capriotti – imprenditori, docenti, consulenti, associazioni di volontariato e soprattutto ai ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco, dedicando parte del tempo delle loro vacanze a questo viaggio. Quando ognuno mette a disposizione le proprie competenze lavorando in sinergia il risultato non può che essere eccellente».

E’ stato poi Gabriele Micozzi, curatore del percorso ad accompagnare i ragazzi in un vivace confronto sulle loro aspettative rispetto all’iniziativa, che ha riscosso una grande approvazione e coinvolgimento.

Particolarmente apprezzato l’intervento di Francesco Merloni che con il suo intramontabile entusiasmo visionario ha creduto fortemente nel progetto, sposandone l’intento fin dal primo momento e sostenendolo attraverso la Fondazione Aristide Merloni, in rappresentanza della quale era presente Gian Mario Spacca. È stato poi Pierluigi Bocchini presidente di Confindustria Ancona a sottolineare il valore di trattenere i talenti dei giovani all’interno del proprio territorio.

Il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo ha voluto portare il suo saluto ai ragazzi come anche Roberto Carlini, Direttore BPER Fabriano.

E infine la testimonianza del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha voluto sottolineare l’importanza di credere nei giovani e nel perseguimento del bene comune.

La mattinata si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione a tutti i ragazzi.