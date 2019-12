Concerto di Natale a scopo benefico a Fabriano, presentazione libro a Sassoferrato

Due appuntamenti da non perdere in questo sabato pre-natalizio. Nella città sentinate, alle 16:30, sarà presentato il romanzo storico di Ettore Baldetti: “Un cavaliere e un Santo alla Crociata”. Nella città della carta, al teatro Gentile alle 21:15, l'Arma dei Carabinieri ha organizzato il concerto di Natale

FABRIANO – Concerto di Natale, con annesso scopo benefico, a Fabriano. Presentazione di un libro a Sassoferrato. Due appuntamenti da non perdere in questo sabato pre-natalizio.

Si parte da Sassoferrato alle 16:30 nella Sala convegni di palazzo Oliva, dove si terrà la presentazione del romanzo storico di Ettore Baldetti: “Un cavaliere e un Santo alla Crociata”. La narrazione ha come sfondo un evento celebrato quest’anno nell’ 800° anniversario: il viaggio di Francesco d’Assisi per far visita al Sultano d’Egitto e cercare la pace durante la V Crociata, salpando nel giugno del 1219 da Ancona con un convoglio navale di aiuti militari, in cui erano presenti dei cavalieri di Cagli. Le storie dei due protagonisti, un superbo libertino e l’ispirato “poverello d’Assisi”, si incontrano e si scontrano per poi ritrovare una comune meta nel rispettoso confronto con i fratelli diversi, all’interno di un microcosmo sociale che assisteva al tramonto dei tradizionali valori della cavalleria feudale, oscurati dalla potenza economica della borghesia cittadina. Il viaggio dei militari cagliesi verso Ancona si incentra nella limitrofa città costiera di Senigallia, di fatto controllata nel Duecento dall’ordine dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato altresì degli Ospitalieri, i quali detenevano un palazzo fortificato nel cuore del centro storico, dove sorgevano anche una chiesa dedicata alla Maddalena, la loro santa prediletta, e delle sedi religiose lungo le strade dell’hinterland, a S. Maria di Boio presso Cesano, a S.Anastasio di Scapezzano, a S. Giovanni di Ostra Vetere e a Filetto.

A Fabriano, invece, alle 21:15, al Teatro Gentile si terrà il concerto di Natale, evento in beneficenza a favore dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri, organizzato dal Consiglio di Base di Rappresentanza del Comando Legione Carabinieri Marche, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Nel corso dell’evento si esibiranno il Corpo Bandistico di Fabriano, che ogni anno promuove e organizza concerti con raccolta di fondi da devolvere in beneficenza, e la banda musicale L’Esina di Moie di Maiolati Spontini.

L’ingresso è libero ed è rivolto non solo al personale in servizio ed in congedo dell’Arma dei Carabinieri, ma anche a tutte le persone che desiderino assistere allo spettacolo. Il ricavato, frutto delle eventuali offerte, sarà interamente devoluto all’Ente Morale di natura privatistica, che ha il suo Organo tutorio nel Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e che da oltre 70 anni si propone di assistere negli studi, fino al conseguimento della laurea, gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri di qualsiasi grado.

