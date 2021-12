Concerto dopo la mezzanotte al teatro Gentile a Fabriano

FABRIANO – Il nuovo anno a Fabriano si aprirà al Teatro Gentile, a partire dalle 00:30, con Riccardo Foresi and that’s amore swing orchestra in concerto. Atmosfera suggestiva, applausi e uno spettacolo travolgente per dare il benvenuto al nuovo anno, il 2022, performance che inaugura la nuova stagione realizzata su iniziativa del Comune di Fabriano con l’AMAT e con il contributo della Regione Marche e del MiC.

Il concerto di fine/inizio anno

«Una lunga notte di musica a tutto pop e swing con Riccardo Foresi che insieme alla sua band – Luca Giardini alla tromba, Antonangelo Giudice al sax, Paolo Del Papa al trombone, Mauro Gubbiotti al pianoforte, David Padella al contrabbasso e Roberto Strappelli alla batteria – reinterpreta i più grandi successi della musica italo-americana. Da Frank Sinatra a Dean Martin fino a Michael Bublè, dai successi della canzone italiana di tutti i tempi ai brani natalizi tra i più amati e conosciuti nel mondo», anticipano gli organizzatori. Riccardo Foresi è un musicista che ha fatto della musica la sua vita. Si diploma giovanissimo con il massimo dei voti al conservatorio di Fermo e inizia a coltivare la sua vera grande passione, il canto. A New York inizia il suo percorso musicale più importante: completa la sua formazione e svolge un’intensa attività musicale fatta di concerti e importanti collaborazioni. Dal 2012 è in tournée con lo spettacolo That’s Amore con il quale ha già effettuato oltre 700 concerti sia in Italia sia all’estero, esibendosi in luoghi molto prestigiosi e duettando con moltissimi artisti. E per accogliere nel migliore dei modi il nuovo anno, calcherà il palcoscenico del teatro Gentile a Fabriano.