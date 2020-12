FABRIANO – Ufficialmente aperto il bando per ottenere i bonus spesa per le famiglie e i cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza pandemica da Coronavirus nei cinque comuni dell’Ambito 10. Queste le somme a disposizione: per Fabriano 166.239,42 euro; per Cerreto D’Esi 24.097,58 euro; per Genga 9.483,71 euro; per Serra San Quirico 18.393,42 euro; per Sassoferrato 46.390,07. Complessivamente, 264.604,2 euro, il medesimo budget già stanziato in occasione della prima e della seconda tornata di distribuzione risorse per i voucher alimentari per le famiglie bisognose previste nella scorsa primavera.

In quella occasione, furono oltre 1.100 le domande pervenute, i fondi avanzarono e si procedette con un secondo giro, allargando di poco le maglie e quindi aumentando la platea dei potenziali beneficiari.

Si spera che tutta questa procedura possa essere portata a termine entro l’inizio delle festività natalizie, in modo tale da poter permettere a tanti di festeggiare il Natale con maggior serenità. Il rinnovo di questa misura è ricompreso all’interno del Decreto Ristori Ter approvato dal Governo nelle scorse settimane.

C’è tempo fino alle 13 di lunedì 14 dicembre per poter presentare la domanda per tutti coloro che vorranno ottenere questo bonus alimentare. La domanda va compilata esclusivamente online, ma sono previsti recapiti telefonici per gli interessati al fine di richiedere informazioni e assistenza: 0732695277 o 0732695276.

Contestualmente all’apertura dei termini per i potenziali beneficiari, nei cinque comuni dell’Ambito 10 è stato aperto anche il bando indirizzato a tutti quegli esercizi commerciali situati a Fabriano, Genga, Cerreto D’Esi, Sassoferrato e Serra San Quirico, che sono disponibili a convenzionarsi e, quindi, accettare i voucher alimentari per la spesa. Anche in questo caso, il termine ultimo per la presentazione della domanda per convenzionarsi è stato fissato per le 13 del 14 dicembre prossimo. Successivamente, ciascun Ente municipale pubblicherà l’elenco dei negozi dove sarà accettato il bonus alimentare.