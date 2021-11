Comunali 2022 Fabriano: a sinistra si chiedono le primarie, Fdi e Lega pronte a dialogare

FABRIANO – Continua l’attivismo dei partiti e movimenti politici in vista dell’appuntamento con le Comunali della prossima primavera. Si è presentata, nell’alveo della sinistra cittadina, Iniziativa Politica.

Iniziativa Politica

«Siamo un gruppo di donne e uomini provenienti da mondi ed esperienze diverse, ma legati dal comune intento di ridare dignità e prospettive alla nostra città in un’ottica di sviluppo e solidarietà – si presentano -. Iniziativa Politica si forma quasi spontaneamente fra amici che da sempre si interessano di politica e da febbraio di quest’anno, si incontrano regolarmente tutte le settimane. Confrontandosi, nasce l’idea di provare a elevare il dibattito politico cittadino: nasce così l’idea di una scuola politica fatta di incontri con persone che hanno qualcosa da raccontare. Iniziativa Politica si colloca nell’alveo del centro sinistra e ha intenzione di articolare il suo intervento politico e sociale secondo due importanti direttive. In primo luogo vogliamo realizzare una “scuola di formazione politica” in città, in modo da formare i futuri amministratori e conoscere le migliori idee e pratiche, attuate in altre esperienze di governo degli enti locali. In secondo luogo vogliamo partecipare al dibattito cittadino in vista delle elezioni della prossima Primavera. Le nostre idee si articolano in due aspetti: uno di merito e uno di metodo. Riteniamo che il campo progressista cittadino, aperto al civismo, debba ritrovarsi sui contenuti programmatici. A tal fine riteniamo necessario costruire un programma che metta al centro il cittadino, contrasti l’esclusione sociale e sia capace di promuovere uno sviluppo economico sostenibile e solidale. Il “tavolo del centrosinistra” è un punto di partenza, ma per essere efficace deve promuovere la partecipazione e la discussione cittadina. Il naturale sbocco di questo percorso sarà chiamare i cittadini dell’area progressista a dire la propria sul candidato sindaco. Le primarie di coalizione sono il solo strumento di partecipazione, utili sia a promuovere dibattito e confronto, sia ad evitare che la nomina del sindaco sia imposta dall’alto, come troppo spesso è accaduto in questa città», conclude la nota.

Nel versante opposto, nota congiunta di Lega e Fratelli d’Italia

Fanno eco Lega e Fratelli d’Italia in una nota congiunta: «Il punto della situazione in merito allo stato della politica del centrodestra a Fabriano. Fratelli d’Italia e Lega a Fabriano hanno sempre trovato massima condivisione d’intenti confrontandosi su idee e programmi. Da quattro anni a questa parte, ovvero dalle scorse elezioni comunali, i direttivi dei due partiti si sono spesso incontrati al fine di condividere l’azione politica da programmare sul territorio. Da questa sinergia portata avanti nel tempo, sta prendendo sempre più corpo un programma politico che sta trovando consensi da parte di autorevoli personaggi vicini al mondo politico del centrodestra che, pur condividendone le proposte, non ne hanno mai fatto parte attivamente. In questo particolare momento, dove le certezze vengono sempre più messe in discussione e dove il cittadino vede sempre più lontana la Politica, riteniamo che un idealismo comune, che può essere rappresentato da un simbolo ben preciso, sia fondamentale per recuperare unità d’intenti ed efficacia nella gestione della cosa pubblica. Questo ovviamente non preclude l’interesse verso tutto ciò che viene proposto dalla società civile, verso la quale abbiamo sempre il massimo interesse. Nel corso delle ultime riunioni, guardando allo stato attuale del territorio fabrianese, è palese la necessità di agire quanto prima, con tutte le azioni politiche che si potranno attuare, per poter migliorare il mondo del lavoro e del sociale. Per questo, FdI e Lega restano a disposizione di ogni soggetto politico che voglia condividere i nostri progetti e confrontarsi con essi per portare finalmente ad una rinascita di questo, da troppi anni, vituperato territorio», si conclude la nota.