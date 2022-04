Compila e firma un contratto di fornitura di energia elettrica non a suo nome, denunciato

SERRA SAN QUIRICO – Si ritrova, a sua insaputa, titolare di un contatto di fornitura di energia elettrica. L’uomo un 50enne residente nel comprensorio fabrianese si è rivolto ai carabinieri della stazione di Serra San Quirico per denunciare l’accaduto. I militari, dopo complesse attività di indagine, scoprono e denunciano il responsabile. Si tratta di un 30enne umbro che dovrà ora rispondere dei reati di truffa e sostituzione di persona.

I fatti

Ciascun consumatore ha avuto a che fare, prima o poi, con i promotori telefonici o porta a porta, che quotidianamente offrono offerte vantaggiose per qualsiasi contratto di fornitura: elettriche, di gas, telefoniche, e molto altro. Ma questa volta è diverso. Un 50enne residente nel comprensorio fabrianese, infatti, si è trovato vittima di una truffa. In pratica, a suo nome e falsificandone la firma, è divenuto titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica che non aveva stipulato. Contattato da questo suo nuovo fornitore, il 50enne ha provato più volte a spiegare la verità, vale a dire di non aver sottoscritto alcun contratto. Ma senza esito. Per questo motivo, si è rivolto ai carabinieri della Stazione di Serra San Quirico, coordinati dai colleghi della Compagnia di Fabriano diretti dal capitano Mirco Marcucci. I militari, raccolta la denuncia, hanno prontamente avviato una lunga e complessa attività investigativa. I carabinieri hanno scoperto che un giovane 30enne umbro, operatore privato di una ditta che offre contratti di energia elettrica, avrebbe compilato il contratto con nome falso della vittima fabrianese e avrebbe anche firmato a nome del cinquantenne. Per questo motivo è stato denunciato per truffa e sostituzione di persona in quanto ha compilato e registrato un contratto a nome del denunciante e apposto la relativa firma per regolarizzare quell’operazione. Il pronto intervento delle forze dell’ordine ha permesso la risoluzione di questa truffa. E i carabinieri lanciano un appello: segnalate qualsiasi anomalia legata a promozioni telefoniche e/o porta a porta, prima che sia troppo tardi.

