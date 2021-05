Presentata la colonnina lavamani Igea Care, disegnata da Umberto Palermo e sviluppata da Ariston Thermo Group

FABRIANO – All’Hotel Hyatt Centric di Murano, Venezia, è stata presentata la présérie di Igea Care, la colonnina lavamani disegnata da Umberto Palermo e sviluppata da Ariston, il brand più internazionale di Ariston Thermo Group, società di Fabriano con posizione di leadership nel mercato globale del comfort termico per ambienti domestici, commerciali e industriali.

Igea Care, la colonnina lavamani di design

In un anno estremamente insolito e difficile come quello appena trascorso, le attività del designer Umberto Palermo si sono concentrate sul tema del comfort sostenibile, partendo da tematiche chiave come mobilità e igiene. È nata così Igea Care, una soluzione in grado di garantire e innovare le pratiche di lavaggio e igiene delle mani negli ambienti pubblici, rendendole accessibili anche al di fuori dei servizi igienici tradizionali.

La colonnina è stata sviluppata da Ariston che, sfruttando il suo know-how tecnologico, ha realizzato un prodotto confortevole, ergonomico, facile da mantenere, con un ciclo di efficienza elevato ed altamente sostenibile.

Umberto Palermo, per portare il lavaggio delle mani ovunque

«Il compito di un designer è osservare ciò che ci circonda, individuare i bisogni e trovare le soluzioni per migliorare il comfort. Igea Care è nata con l’intento di iniziare un vero e proprio cambiamento, ovvero quello di portare il lavaggio delle mani ovunque, contribuendo a garantire l’igiene e a sensibilizzare le persone su questo tema così importante. Ma le intuizioni di un designer sono nulle se non incontrano la lungimiranza di aziende in grado di sviluppare prodotti innovativi», afferma Umberto Palermo, fondatore di UP Design.

A cosa serve la colonnina Igea Care

Fornendo acqua calda, sapone igienizzante e asciugatura ad aria, Igea Care garantisce a tutti la possibilità di igienizzarsi le mani in maniera confortevole, pratica ed efficiente, ovunque. Grazie ad un’interfaccia estremamente intuitiva, seguire il ciclo di lavaggio e di asciugatura ad aria automatico è semplicissimo. Il tutto contactless, per assicurare la massima sicurezza.

La colonnina lavamani Igea Care è la soluzione ideale per i luoghi affollati e di passaggio, dove la gente non sempre ha l’opportunità di andare in bagno. Uffici, scuole, bar, strutture sanitarie, poli fieristici, mense e ristoranti: garantire in tutti questi luoghi un punto di igiene sicuro e confortevole può fare la differenza.

Dov’è installata la colonnina lavamani Igea Care

«Abbiamo subito apprezzato l’idea di Umberto Palermo e abbiamo così concretizzato, progettato e industrializzato il nuovo prodotto con metodologie flessibili e innovative. In sei mesi siamo arrivati a prototipi funzionanti, che abbiamo testato internamente ai nostri uffici e stabilimenti. Siamo quindi passati ad installare il prodotto in alcune location di diverse tipologie. Attualmente, Igea Care è stato installato in alcuni centri commerciali, uffici, centri direzionali e poli fieristici. La praticità del prodotto e l’esperienza di comfort è stata particolarmente apprezzata in Italia e in Polonia. In Spagna e Portogallo il prodotto è stato installato in strutture ricettive sanitarie», afferma Giorgio Scaloni, Executive Vice President della Business Unit Water Heating di Ariston Thermo.