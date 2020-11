Fabriano, colletta alimentare promossa dall’Ordine di Malta

FABRIANO – La delegazione Marche nord dell’Ordine di Malta continua la sua instancabile opera a favore dei malati e dei meno abbienti. Organizzata una colletta alimentare itinerante in tutta la Regione. Si parte, sabato 7 novembre, dalla città di Fabriano. La settimana successiva, Ancona. Ulteriori tappe saranno aggiunte a seconda delle necessità.

Dopo aver recentemente contributo all’allestimento del Covid Hospital di Civitanova Marche, con il supporto logistico del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine, la delegazione Marche Nord dell’Ordine di Malta sta organizzando l’ennesima colletta alimentare per far fronte alle sempre più pressanti necessità degli indigenti, aumentate sensibilmente con l’avanzare della pandemia da Coronavirus e della sua morsa asfissiante sull’economia nazionale. «Per gli appartenenti all’Ordine, che da sempre prestano soccorso e assistenza alla fascia della popolazione più in difficoltà in ossequio al loro motto secolare “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”, è un obbligo morale intervenire con iniziative tempestive, concrete e solidali in favore dei più bisognosi, proprio come la colletta alimentare in questione», scrive nella nota il delegato, Fra Marco Luzzago.

Si parte da Fabriano, sabato 7 novembre, per tutta la giornata, al supermercato “Sì con Te” di via Brodolini. I volontari dell’Ordine si adopereranno per raccogliere generi alimentari e ogni altro utile prodotto di uso comune. Quanto raccolto verrà poi redistribuito tramite l’Emporio della Carità presente nella sede della Caritas della diocesi di Fabriano-Matelica, voluto dal Vescovo mons. Francesco Massara e benedetto da Sua Santità Papa Francesco. «L’iniziativa verrà quindi bissata ad Ancona la settimana successiva e proseguirà poi, senza soluzione di continuità e fino a cessate esigenze, in altre località delle Marche. «Per noi – ha concluso il Delegato di Marche nord dell’Ordine di Malta, Fra Marco Luzzago- l’impegno sul campo, come quello richiesto dalla colletta alimentare, è un privilegio che scalda il cuore e il miglior modo possibile di prepararci cristianamente al Santo Natale».