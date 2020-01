Coldiretti, festa a Fabriano per la Giornata del Ringraziamento

FABRIANO – La giornata del Ringraziamento di Coldiretti Marche si è svolta a Fabriano, oggi 12 gennaio. L’occasione è stata utile anche per inaugurare la nuova sede cittadina in via Dante alla presenza di Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche, Enzo Bottos, direttore regionale dell’organizzazione, il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli e il vescovo emerito, mons. Giancarlo Vecerrica.

È stata scelta Fabriano per la tradizionale iniziativa di “ringraziamento”, una tradizione molto antica nelle Marche, promossa dagli agricoltori per ringraziare il Signore per i frutti avuti a chiusura dell’annata agraria e, contemporaneamente, invocare benevolenza per quella a venire. Così, il programma della giornata ha preso il via proprio in Chiesa, esattamente alla Beata Maria Vergine della Misericordia. Il parroco, don Umberto Rotili, durante la Santa Messa, ha accolto sull’altare i doni della terra: pani, frutta, verdura e anche un agnellino, che sono stati benedetti. Così come, tre trattori posizionati nel parcheggio antistante la Chiesa, simbolo dei mezzi e delle attività nei campi. «Tutti, credenti e laici, hanno il diritto e il dovere di difendere il mondo in cui viviamo. Il creato che ci circonda va custodito e difeso. Oggi non è solo un atto formale di Coldiretti che rende grazie, ma un’iniziativa che ci unisce insieme in preghiera perché il creato continui a darci frutti», un passaggio dell’omelia di don Umberto Rotili.

I doni della terra

La delegazione della Coldiretti Marche ci ha tenuto a svolgere questa iniziativa a Fabriano anche come simbolo delle zone colpite dal sisma del Centro Italia dell’agosto-ottobre 2016. In più, si è colta l’occasione per inaugurare la nuova sede fabrianese dell’Associazione di categoria. «Spazi maggiori e più funzionali per i servizi aperti al pubblico tra Caf per le consulenze fiscali, Centro di Assistenza Agricola per gli adempimenti amministrativi e patronato Epaca per i trattamenti pensionistici», hanno evidenziato i vertici dell’Associazione di categoria degli agricoltori.

«Il mondo dell’agricoltura è molto importante per la nostra città. Grazie a tutti gli operatori che ogni giorno si dedicano a dare sostegno a chi lavora, a chi sa che “la terra è bassa”. Anche a livello amministrativo è importante ci sia un aiuto per sgravare chi lavora da queste incombenze», le parole del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, intervenuto all’inaugurazione.

Il momento della benedizione dei trattori

«Abbiamo apprezzato le belle parole di don Umberto nella Giornata del Ringraziamento, un momento importante che ci porta con il ricordo e il pensiero al lavoro encomiabile degli agricoltori, sul bene prezioso della terra e dei suoi frutti, rilanciando un nuovo anno di lavoro, di sacrifici e di tenacia», le conclusioni della presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni.