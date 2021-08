Coach Pansa prolunga con la Ristopro Fabriano fino al 2023

FABRIANO – La conferma di coach Lorenzo Pansa sulla panchina della Ristopro Fabriano era naturale: per lui parlano le 48 vittorie in 65 partite sulla panchina cartaia negli ultimi due campionati di B e l’aver riportato la piazza biancoblù in A2 dopo tredici anni.

Fa certamente più notizia, in tempi di accordi e contratti “express”, il fatto che la società guidata dal presidente Mario Di Salvo abbia non solo rinnovato la fiducia al tecnico piemontese per la prossima stagione 2021/22, ma abbia anche firmato il prolungamento del rapporto per il successivo 2022/23.

«Da entrambe le parti, coach è società, c’è stata l’evidente volontà di prolungare il rapporto per un tempo più ampio rispetto alla scadenza del precedente accordo, considerando il buon lavoro svolto in queste due stagioni insieme, che ci ha portato alla promozione in serie A2 – aggiunge Paolo Fantini, direttore generale della Ristopro Fabriano. – Questo prolungamento vuole essere anche un segnale di continuità, per sviluppare nel tempo il progetto tecnico e di crescita della Janus a 360°, per il quale il contributo di Lorenzo è tangibile».

«Sono molto contento della fiducia che mi è stata rinnovata dalla società, non solo per il prossimo campionato, ma anche per il successivo – sono le parole di coach Lorenzo Pansa. – Del resto fin dal giorno in cui ci siamo incontrati la prima volta, nella primavera del 2019, c’è stato un ottimo feeling con la dirigenza. Sono convinto che la fiducia reciproca tra staff e società sia la base fondamentale per ottenere i risultati. L’obiettivo comune era di riportare il basket di Fabriano nella categoria in cui meritava, la serie A2, e ci siamo riusciti. Il prossimo “step” sarà conservare questa categoria e fare quanto di meglio possibile nel prossimo campionato».

Per Lorenzo Pansa, 39 anni il prossimo 26 ottobre, sarà un ulteriore grande stimolo – inoltre – tornare a confrontarsi con la serie A2, dove era già stato protagonista nel campionato 2017/18 con il Derthona Basket di Tortona, team con cui in quella annata aveva raggiunto i play-off e vinto la Coppa Italia di categoria.