Fabriano: la Cna incalza sulle infrastrutture, Baldelli rassicura

FABRIANO – Massimo impegno da parte della Giunta della Regione Marche per dotare Fabriano e il comprensorio, finalmente, di una rete infrastrutturale all’altezza. Questo l’impegno che l’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, ha confermato ai vertici della Cna, sezione cittadina, rappresentati dal presidente Maurizio Romagnoli e dal referente dall’Area montana Marco Silvi. Insieme all’assessore Baldelli, l’Associazione di categoria ha invitato la consigliera regionale Chiara Biondi, il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli, il sindaco di Sassoferrato Maurizio Greci, il primo cittadino di Genga Marco Filipponi e il Presidente della Comunità Montana Esino Frasassi Ugo Pesciarelli.

«L’appuntamento – ha affermato il presidente Romagnoli – è stato fortemente voluto dalla nostra associazione per avere il quadro completo della nuova visione infrastrutturale della Regione, con particolare riferimento ai territori interni. Il focus principale è stato posto sui progetti in corso, tra cui il riavvio della ferrovia storica Fabriano-Pergola, e su alcune problematiche storiche del territorio, come l’incompiuta tratta stradale intervalliva, che dovrebbe collegare Fabriano e Sassoferrato, la criticità dei tragitti alternativi della viabilità minore, che non può percorrere la SS76 nel tratto Genga-Serra San Quirico, la questione della sicurezza viaria della Gola di Frasassi, passando per i lavori in atto nella strada Berbentina tra Fabriano e Sassoferrato».

Le rassicurazioni dell’assessore Baldelli

L’assessore Baldelli non si è tirato indietro confermando come l’intenzione della Giunta regionale sia proprio quella di velocizzare tutte le opere “cantierabili”, prendendo in esame le situazioni ancora irrisolte da tempo, tra cui la grande incompiuto del comprensorio, la Pedemontana Fabriano-Sassoferrato. «La Giunta guidata dal presidente Acquaroli è pienamente consapevole dell’assoluta urgenza della questione, aggravata dalle gravi criticità viarie attuali che stanno rendendo la vita difficile ai cittadini e alle imprese dei territori interni, assicurando il massimo impegno per compiere un cambio di passo rispetto al passato anche in questo campo nel più breve tempo possibile».

Grande interesse, inoltre, è stato manifestato nei confronti dell’imminente rilancio del treno storico nella tratta ferroviaria Fabriano-Pergola, tre corse previste tra fine settembre ed ottobre che rappresentano un segnale forte per il rilancio del turismo e delle attività ad esso legate, nella logica di utilizzare una infrastruttura, come la ferrovia, in forte sintonia con i concetti di sviluppo sostenibile.

Le dichiarazioni di Silvi dell’Area montana

«Tengo a ringraziare l’assessore Baldelli e tutti presenti per aver partecipato a questo importante incontro organizzato dalla Cna di Fabriano. Come associazione di categoria fortemente presente nel territorio, abbiamo colto con grande soddisfazione l’impegno della Regione a sviluppare un coordinamento tra istituzioni, associazioni, imprese e cittadini dei Comuni dell’area montana, che possa garantire un confronto costante e continuo, unica via per strutturare progetti pienamente inclusivi e di assoluta qualità in grado di valorizzare, come meritano, le meraviglie di cui siamo circondati e che ancora troppo spesso ignoriamo», ha concluso il referente dall’Area montana Marco Silvi.