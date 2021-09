La Cna di Fabriano organizza un’escursione per far conoscere le bellezze del territorio

FABRIANO – Domenica 5 settembre avrà luogo a Valleremita l’evento “Circondati dalla Bellezza”, un’escursione organizzata da CNA insieme all’Associazione “Appennino Valleremita” e con il patrocinio del Comune di Fabriano. L’iniziativa, pensata per sensibilizzare i partecipanti circa le grandi ricchezze paesaggistiche e naturalistiche del territorio fabrianese, inizierà alle 9:15 con la visita al museo “Dal nido alle ali” presso il Centro Educazione Ambientale di Valleremita, per poi salire accompagnati da guide AIGAE fino all’Eremo di Santa Maria di Valdisasso lungo il sentiero dell’Aula Verde. Seguirà la visita alla struttura e pranzo in loco.

L’iniziativa

«Lo scopo simbolico che ci siamo prefissi con questa piccola escursione è quello di renderci il più possibile consapevoli della fortuna che abbiamo nell’abitare questo splendido territorio», sottolinea Marco Silvi, referente CNA Area Montana, ideatore dell’iniziativa. «La CNA di Fabriano sta lavorando molto sulle diverse tematiche legate al turismo delle aree interne e proprio in quest’ottica dovremmo imparare a comunicare ai turisti che visitano il nostro territorio chi siamo, prima di dire loro dove siamo». Un modo, dunque, per conoscere meglio il proprio territorio. «Troppo spesso corriamo il rischio di sottovalutare le grandi bellezze storiche, culturali e ambientali che ci circondano. Se solo per un attimo provassimo a guardare le nostre montagne e le nostre colline con gli occhi, magari, di un turista, capiremmo che grandi doni ci ha concesso madre natura. Sicuramente per sviluppare i flussi turistici abbiamo bisogno di investimenti in strutture ed infrastrutture, ma non esiste progetto che non nasca dalla consapevolezza prima e dall’entusiasmo e dalla passione poi», conclude Marco Silvi, referente CNA Area Montana, che rilancia l’appuntamento per domenica 5 settembre «per una piacevole camminata rivolta a famiglie, adulti e bambini, alla scoperta di “casa nostra”». L’evento è a numero chiuso e i posti sono limitati.