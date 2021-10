FABRIANO – Il Circolo territoriale della Stampa Marche Press di Fabriano rinnova il Direttivo e in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti mette in cantiere l’organizzazione di corsi di formazione deontologici. Proprio per la sua natura territoriale, nel corso dell’Assemblea davvero partecipata tenuta nei locali della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, posti gentilmente a disposizione dal parroco don Marco, è stato rinnovato il Consiglio Direttivo con la presidente uscente, Valeria Salari Peccica, che lascia il testimone a Giuseppina Ferroni, di Sassoferrato come l’altra consigliera Patrizia Greci, entrambe nell’esecutivo. Due i vice presidenti, Egidio Montemezzo, di Matelica, con delega di tesoriere e Daniele Gattucci, di Fabriano con ruolo di addetto stampa.

Le attività

Altra trasformazione in seno al Direttivo, l’ampliamento dei componenti che oltre ai riconfermati Angelo Campioni e Gigliola Marinelli annovera oggi anche Roberto Carmenati, Terenzio Baldoni e don Tonino Lasconi, oltre, come da statuto, la presenza dei past president, Luciano Gambucci, Carlo Cammoranesi, Valeria Salari Peccica e la compianta Marisa Bianchini, istitutrice e promotrice di questo Sodalizio che verrà ricordata in diverse occasioni già poste in calendario. «Come detto, l’Assemblea è stata l’occasione per ricordare la prof. Bianchini, tra le fondatrici del Circolo, che ci ha lasciato il mese scorso, ma anche tra gli altri, colleghi come Luca Animobono, Aurelio Zenobi, Pino Falzetti ed è forte l’impegno e più volte auspicato l’ingresso di altri giornalisti di cui è ricco il territorio di azione del Circolo della stampa. Infine, è stata subito programma l’attività futura, sperando che il Covid cominci ad allentare ulteriormente la presa, l’organizzazione di nuovo dei corsi a Fabriano, per acquisire crediti formativi richiesti dall’Ordine già da questo mese che vivrà il momento elettivo su scala regionale e nazionale», fanno sapere dal Circolo Marche Press di Fabriano.