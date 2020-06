Cinghiali a Fabriano, l’emergenza continua

FABRIANO – Un cinghiale morto lungo la strada che collega Fabriano a Sassoferrato, intervenute le forze dell’ordine per rimuoverlo ed evitare un possibile incidente. Probabile che l’ungulato sia stato centrato da un camion. L’animale, al centro della sede stradale, risultava un ostacolo potenzialmente molto pericoloso per gli automobilisti in transito. Pochi i disagi alla circolazione durante le operazioni di spostamento.

La problematica legata all’eccessiva presenza di cinghiali a Fabriano è molto sentita. Spesso e volentieri, gli incidenti stradali – fortunatamente – senza conseguenze per le persone sono da imputarsi proprio ai repentini attraversamenti della sede stradale da parte di branchi di ungulati. Così come sono stati segnalati cinghiali in più zone della città, molto vicini ad abitazioni, con conseguenti situazioni di pericolo per le persone, bambini soprattutto. Problemi che anche gli agricoltori conoscono bene, con frequenti denunce di devastazioni di campi. Una situazione, dunque, che è monitorata da anni e per la quale non si sono ancora individuate soluzioni definitive.

L’episodio di ieri sera, 22 giugno intorno alle 22, è emblematico di questa situazione di costante pericolo per gli automobilisti. Le forze dell’ordine sono state contattate da un automobilista che è riuscito a schivare il cinghiale morto in strada. Il tratto della strada interessato da questa presenza, lungo la Fabriano-Sassoferrato, è quello all’altezza del bivio per località Marenella. È molto probabile che a investire l’ungulato sia stato un mezzo pesante. A questa conclusione sono giunte le forze dell’ordine in quanto non sono stati rinvenuti pezzi di automobili nei pressi dell’animale. Materiale che certamente si sarebbe trovato se l’impatto fosse avvenuto con un’automobile.

Il conducente dell’autoarticolato potrebbe non essersi neppure accorto dell’impatto e, quindi, aver proseguito tranquillamente la propria marcia. Comunque sia, il cinghiale morto è stato rimosso in pochi minuti. Considerata l’ora e i tempi di intervento, sono stati pochi i disagi per la circolazione.