Fabriano, cimitero in parte inagibile ma bollettini da pagare: il punto del sindaco

FABRIANO – Dall’estate 2020 il settore 8 del cimitero di Santa Maria, il principale camposanto di Fabriano, è chiuso per inagibilità. Nei giorni scorsi, i residenti che non possono visitare i propri defunti si sono visti recapitare il bollettino con il canone annuale 2021 delle lampade votive. È scattata la protesta. A replicare il sindaco, Gabriele Santarelli, che se la prende con gli uffici comunali e sollecita un intervento.

«Per il discorso delle lampade votive già nel febbraio del 2021 avevo chiesto all’ufficio apposito di prevedere nella delibera delle tariffe dei servizi a domanda individuale per i cimiteri l’esenzione e la riduzione per chi, per qualsiasi motivo, non poteva usufruire del servizio per periodi più o meno prolungati». Una decisione, quindi, era stata presa, secondo il primo cittadino, con l’obiettivo di venire incontro a chi, purtroppo, in tutto questo periodo, non ha potuto far visita ai propri defunti, né portare un fiore per l’anniversario della scomparsa, né poter recitare una preghiera sulla tomba.

Prosegue Santarelli. «Quanto avevo chiesto gli uffici non l’hanno fatto. Ho nuovamente ribadito la richiesta un paio di settimane fa perché la delibera delle tariffe in questione viene approvata ogni anno con il Bilancio». Ora si attende di conoscere come andrà a finire questa vicenda visto che, nei giorni scorsi, gli utenti avevano anche lamentato che il bollettino per pagare la quota lampade votive 2021 era arrivato a casa già oltre la data della scadenza. Sui lavori al settore 8, il più danneggiato e chiuso da più di un anno e mezzo, il sindaco non fa previsioni circa la riapertura che non dovrebbe avvenire a breve. «Dobbiamo rifinanziare i lavori e ciò sarà fatto quando potremo applicare l’avanzo di amministrazione», conclude il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli.