Ciclismo paralimpico: Giorgio Farroni c’è, oro e argento in Coppa del Mondo

A Ostenda nella prima prova iridata il campione fabrianese categoria T1 è arrivato 2° nella crono e 1° in linea. «Risultati che mi danno fiducia per il Campionato del Mondo e le ParaOlimpiadi»

FABRIANO – Passano gli anni ma il campione di ciclismo paralimpico Giorgio Farroni continua a macinare successi internazionali. Il classe ’76 di Fabriano, infatti, a Ostenda – in Belgio – dove da giovedì è in corso la prima prova di Coppa del Mondo, nella sua categoria di disabilità T1 ha conquistato l’argento a cronometro (giovedì) e l’oro nella successiva gara in linea su strada (questa mattina, sabato 8 maggio).

«Sono contento – ci ha detto Giorgio al telefono, non appena rientrato in hotel al termine della “sfacchinata” di oggi – anche perché i percorsi erano molto piatti e non congeniali alle mie caratteristiche. Inoltre freddo, vento e pioggia non sono mancati in questo fine settimana belga…».

Nella cronometro di giovedì, abbastanza lunga (20 km), Farroni si è “dosato”, non ha avuto cali e, grazie ai consigli dell’assistente tecnico azzurro al seguito, Fabrizio Di Somma, ha conquistato un bel secondo posto con un minuto di ritardo dal tedesco Jager.

Nella gara in linea su strada (quattro giri da 10 km per un totale quindi di 40), Farroni ha cercato di fuggire insieme ai ciclisti della categoria T2 (l’organizzazione, infatti, ha voluto simulare quella che sarà la gara dei Giochi Paralimpici unendo in gara le categorie T1 e T2), è riuscito a stare per un giro con loro, poi i restanti tre giri ha fatto gara a sé aumentando comunque il vantaggio sui rivali della propria categoria T1 e chiudendo al primo posto.

«Ho tenuto un bel passo – riferisce Giorgio – e questo mi dà fiducia per i prossimi appuntamenti internazionali, il 22/23 maggio a Dueville in provincia di Vicenza, cui farà seguito il ritiro con la Nazionale in Portogallo in vista del Campionato del Mondo di inizio giugno che si svolgerà proprio lì. E poi… ci saranno i Giochi Paralimpici in Giappone».