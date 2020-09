Cerreto D’Esi: urne aperte per eleggere Sindaco e consiglio comunale

CERRETO D’ESI – Corsa a tre per la poltrona di Sindaco di Cerreto D’Esi. In ordine alfabetico: David Grillini, Giovanni Porcarelli e Marco Zamparini. Come cinque anni fa, gli stessi candidati. Circa 2mila gli aventi diritto al voto per scegliere Primo cittadino e consiglio comunale per i prossimi cinque anni. Si vota oggi e domani, 21 settembre, nei tre seggi cittadini allestiti all’interno della scuola materna Hansel e Gretel.

A distanza di cinque anni, stessi candidati alla poltrona di Sindaco di Cerreto D’Esi. Si parte da David Grillini, nel 2015 piazzatosi al secondo posto, che questa volta potrà contare anche sul pieno sostegno del Partito Democratico cerretese che ha inserito propri candidati per la carica di consigliere comunale. Infatti, all’interno della lista che lo sostiene, Cambiamenti, ci sono: Michela Bellomaria; Adele Berionni; Enrico Biondi; Roberto Burini; Daniela Carnevali; Sandro Cimarossa; Daniele Conti; Consuelo De Amico; Luciano Mari; Giovanni Montanari; Francesca Stridi; Stefano Stroppa.

Cambiamenti

Il sindaco uscente, Giovanni Porcarelli è stato l’ultimo candidato a ufficializzare la corsa a Primo cittadino. Si tratterebbe del bis. A sostenerlo la lista Sviluppo, Solidarietà, Progresso per Cerreto D’Esi: Federica Aquilanti, Danilo Bisolfati, Donatella Bucci, Giacomo Calabrò, Katia Galli, Pamela Grillini, Daniele Lazzari, Gianmarco Lodovici, Giovanni Martino, Manuel Pupilli, Floriano Rossolini, Daniele Santoni.

Sviluppo Solidarieta Progresso per Cerreto D’Esi

Il primo candidato a essersi ufficialmente presentato è l’ex rappresentante del Partito Comunista dei Lavoratori, Marco Zamparini, che ora guida come candidato alla carica di Primo cittadino, la lista Cerreto D’Esi Bene Comune. I cui nomi sono: Ayoub Baghdad, Simone Boa, Maurizio Cimarossa, Giulia Cola, Mattia Devito, Alvaro Galdelli, Chiara Mazzarini, Mara Moretti, Riccardo Pellegrini, Emanuele Porcarelli, Luca Torselletti, Roberta Zappaterreni.

Cerreto D’Esi Bene Comune

La campagna elettorale è stata molto viva e vivace, a volte aspra. I tre aspiranti Sindaci non si sono risparmiati, seppur non si sono mai confrontati in modo diretto. La partita appare abbastanza incerta e i pronostici non hanno identificato un candidato più avvantaggiato rispetto agli altri.