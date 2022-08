Cerreto D’Esi: un vigile urbano in più e una rotatoria migliorata per la viabilità

CERRETO D’ESI – Due importanti novità a Cerreto D’Esi nell’ambito della sicurezza e del miglioramento della viabilità. A darne comunicazione il sindaco, David Grillini.

Polizia Municipale

«Nell’ottica di implementazione organica dei servizi comunali, dal primo agosto è in servizio il terzo vigile urbano, che è stato assunto con un contratto a tempo determinato della durata di sei mesi. Cerreto D’Esi ha attinto alla graduatoria messa a disposizione dal Comune di Foligno che ci ha permesso, a differenza del concorso, di ottenere un notevole risparmio economico ed una rilevante velocizzazione dell’iter necessario all’assunzione. Questa nuova figura darà un contributo nei servizi esterni», le parole del Primo cittadino cerretese. «Il terzo vigile, coniugato con l’impianto di video sorveglianza in fase di concretizzazione, risulta un nuovo importante tassello con il quale l’Amministrazione comunale intende potenziare la sicurezza ed il controllo del territorio del Comune di Cerreto D’Esi», ha chiosato Grillini.

Viabilità

«É in completamento la rotatoria delle “Cerquete”, dopo l’installazione posticcia (eseguita come prova) fatta circa 3 anni fa, abbiamo ritenuto di completare il lavoro con delle modifiche in modo che fosse più agevole il traffico ai mezzi pesanti come camion, mezzi agricoli e spazzaneve. Infatti, la rotatoria così com’era stata concepita era un po’ troppo ingombrante e spesso i new jersey in plastica erano d’intralcio a questi mezzi, ora con la nuova realizzazione, con la segnaletica orizzontale che verrà realizzata a breve, rimane invariata la viabilità, in modo che alle auto venga impedito di tagliare pericolosamente la curva verso San Leopardo e via Papa Giovanni XXIII e contestualmente i mezzi pesanti avranno più libertà di manovra», ha concluso il Primo cittadino di Cerreto D’Esi, David Grillini.