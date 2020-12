Cerreto D’Esi: una tenda pneumatica per eseguire tamponi in sicurezza

CERRETO D’ESI – Una tenda pneumatica a Cerreto D’Esi per eseguire, nella massima sicurezza, i tamponi rapidi ai residenti asintomatici per scoprire eventuali contagiati dal Coronavirus. «I volontari del gruppo di protezione civile, coadiuvati dagli operai comunali e dalla polizia locale, hanno montato una tenda pneumatica autoportante presso l’ambulatorio medico. All’interno di essa, i medici di famiglia eseguiranno i tamponi rapidi, programmati previo appuntamento, ai nostri concittadini asintomatici, individuati dal dipartimento di prevenzione Asur, come contatti stretti», conferma il vicesindaco, Michela Bellomaria.

«Come amministrazione in stretto accordo coi nostri medici di famiglia, Asur, protezione civile regionale, ci siamo fortemente impegnati per ottenere la tenda: eseguendo i tamponi all’interno di quest’ultima e non negli ambulatori, così da eliminare il grave e potenziale rischio di contagio dei medici stessi e dei pazienti. Inoltre, i nostri concittadini potranno eseguire il tampone programmato a Cerreto D’Esi, negli orari extra ambulatoriali, in totale sicurezza, evitando assembramenti e senza spostarsi in altre postazioni sanitarie dei comuni limitrofi più grandi. Un servizio di cui abbiamo fortemente voluto dotare il nostro paese».

L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco David Grillini ringrazia i medici di famiglia, Giovanna Pavoni e Saverio Carlucci, «per la loro attenzione verso i cittadini e per il loro proposito di erogare questo servizio a Cerreto, senza far spostare i pazienti in un altro Comune. Una volontà che ha coinciso perfettamente con quella del Comune, che vede ogni giorno impegnata la Giunta a dotare la comunità di molteplici servizi, a partire da quelli sociali, vera cartina di tornasole dell’azione di un’amministrazione». Dunque, un lavoro di squadra che ha visto coinvolti anche l’Area Vasta 2 di Fabriano, il dirigente regionale del servizio di protezione civile David Piccinini, il comandante della polizia locale, l’ufficio tecnico e gli operai comunali.

«Un encomio particolare al coordinatore Gianluca Conti e a tutti i volontari del gruppo comunale di Protezione civile per la costante disponibilità e per il quotidiano impegno nel rispondere ai bisogni della comunità cerretese, soprattutto in contesti emergenziali come quello che purtroppo stiamo vivendo a causa del covid-19. Con questa ennesima iniziativa – conclude Michela Bellomaria – il Comune di Cerreto D’Esi continua con convinzione a perseguire la strada di una gestione virtuosa e trasparente dell’emergenza covid, informando in maniera puntuale, condividendo le informazioni con la cittadinanza e fornendo servizi sicuri ai cerretesi, in stretto coordinamento con le istituzioni e tutti gli enti preposti».