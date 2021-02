Cerreto D’Esi: ubriaco al volante provoca incidente, denunciato 20enne

CERRETO D’ESI – Ubriaco alla guida provoca un incidente. Denunciato dai Carabinieri della stazione di Cerreto D’Esi, coordinati dai colleghi della Compagnia di Fabriano diretti dal capitano Mirco Marcucci, un 20enne. Sequestrata anche l’auto e sospesa la patente.

L’incidente si è verificato nei giorni scorsi lungo una via cittadina di Cerreto D’Esi, ma solo ieri, 18 febbraio, sono giunti i referti degli esami del sangue effettuati all’ospedale di Fabriano. Il 20enne era alla guida di un’utilitaria. All’improvviso, secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, ha invaso la corsia opposta nel mentre sopraggiungeva un’altra automobile. Il conducente di quest’ultimo mezzo ha provato invano a schivare l’auto che gli veniva incontro. È riuscito a frenare e, per questo motivo, lo scontro non è stato molto violento.

Entrambi i conducenti sono usciti da soli dai mezzi incidentati. Sono stati chiamati i soccorsi e nel luogo dell’incidente sono giunti, prontamente, i carabinieri della stazione di Cerreto D’Esi e l’ambulanza del 118 dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Per ulteriori accertamenti, i sanitari hanno trasportato entrambi i feriti al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero fabrianese.

I medici, a seguito di esami diagnostici e strumentali, hanno refertato alcuni giorni di prognosi per entrambi. Poteva andare molto peggio. Fra gli esami effettuati anche quelli relativi all’esame del sangue. Ebbene, i risultati sono arrivati nella giornata di ieri ed è emerso che il 20enne di Cerreto D’Esi presentava una concentrazione di alcol nel sangue molto superiore rispetto al limite consentito dall’attuale normativa. Per questo motivo, i Carabinieri lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, hanno proceduto al sequestro del mezzo e gli hanno sospeso la patente di guida.