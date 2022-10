Cerreto D’Esi, trattore si ribalta: travolta una famiglia. Muore il padre 79enne, grave la moglie

In gravissime condizioni la moglie, 70enne che è stata immediatamente trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. È in pericolo di vita. Illeso il figlio che ha dato l’allarme

CERRETO D’ESI – Il trattore cingolato si ribalta e travolge una famiglia di Cerreto D’Esi. Il marito, Enzo Carlucci, 79enne, muore sul colpo. In gravissime condizioni la moglie, 70enne che è stata immediatamente trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. È in pericolo di vita. Illeso il figlio che ha dato l’allarme.

L’incidente

Tragedia questo pomeriggio nelle campagne di Cerreto D’Esi. A causa di un drammatico incidente avvenuto in via Bargatano. Da quanto si apprende, dopo una giornata di lavoro in campagna, una famiglia stava rientrando verso casa. Quando per cause ancora in via di accertamento, il trattore cingolato sul quale erano tutti e tre insieme, si è ribaltato. Enzo Carlucci, 79 anni, sarebbe morto sul colpo a seguito dei forti traumi da schiacciamento. La moglie, invece, è stata soccorsa, ma le sue condizioni sono gravissime. Praticamente illeso il figlio. Quest’ultimo ha prontamente lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 dell’ospedale Engles Profili di Fabriano, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino e una pattuglia dei carabinieri della stazione cerretese. I sanitari hanno, purtroppo, constatato il decesso dell’uomo. Mentre sono riusciti a stabilizzare la donna, grazie ai vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per liberarla dal mezzo agricolo. È stato chiesto l’ausilio dell’eliambulanza Icaro 1, sulla quale è stata posizionata la donna per l’immediato trasporto in direzione dell’ospedale regionale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono definite gravissime e si teme per la sua vita. I carabinieri stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente partendo dal racconto del figlio.

«Ho appreso poco fa la notizia di una disgrazia capitata nelle campagne cerretesi, un concittadino e sua moglie sono rimasti coinvolti in un incidente con un mezzo agricolo, l’uomo purtroppo ha preso la vita mentre sua moglie è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Torrette. Una notizia sconvolgente che colpisce profondamente la nostra comunità. Siamo davvero costernati per quanto accaduto, ci stringiamo alla famiglia per questo grandissimo dolore improvviso», il commento del sindaco di Cerreto D’Esi, David Grillini.