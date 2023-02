Cerreto D’Esi: soluzione temporanea in vista della chiusura della filiale Intesa, un camper

A darne notizia è il sindaco cerretese, David Grillini, ma l’accoglienza a questa prima soluzione non è stata per nulla improntata alla soddisfazione, anzi. Medesimi problemi anche a Genga e Staffolo

CERRETO D’ESI – Un camper dove poter imparare a utilizzare l’internet banking e poco altro ancora. Certamente non effettuare né prelievi né versamenti. Questa una prima soluzione proposta da Banca Intesa nei 4 comuni dove a breve chiuderanno le rispettive filiali: Cerreto D’Esi, Genga e Staffolo il prossimo 24 marzo; a Serra San Quirico la chiusura entro il prossimo mese di giugno. A darne notizia è il sindaco cerretese, David Grillini, ma l’accoglienza a questa prima soluzione non è stata per nulla improntata alla soddisfazione, anzi.

Camper di Intesa

La prima soluzione

«Come Amministrazione stiamo lavorando ad una soluzione duratura e strutturata che possa attenuare il più possibile le conseguenze della chiusura della filiale di Intesa a Cerreto D’Esi – la premessa di Grillini – nell’immediato, abbiamo già raggiunto un importante risultato che consentirà nei prossimi mesi di offrirvi un innovativo servizio. Si tratta della “Banca mobile – Drive Bank” che la stessa Intesa realizzerà a seguito delle nostre rimostranze anche a Genga e Staffolo. Tutti i martedì, in concomitanza con il mercato settimanale, per almeno 3 mesi, un camper attrezzato stazionerà in piazza Lippera. Nel camper saranno allestite 2 postazioni che garantiranno ai clienti di gestire nel massimo della privacy operazioni legate al proprio conto corrente. Non sarà tuttavia possibile fare operazioni di versamento/prelievo di denaro. I consulenti di Intesa saranno inoltre a disposizione anche per farvi acquisire dimestichezza con i servizi online che la banca sta spingendo molto».

Secondo il Primo cittadino di Cerreto D’Esi, nel breve periodo, è una buona opportunità «che vi consentirà di poter sbrigare delle pratiche senza dovervi muovere da Cerreto. Quella della drive bank è una soluzione temporanea, di transizione, che Intesa ha già sperimentato in altre zone d’Italia con feedback positivi dai cittadini. Va detto chiaramente che non sarà come riavere la filiale costantemente aperta, ma come detto sopra, ci stiamo impegnando a trovare una soluzione duratura a questo problema. Vi confermeremo a breve gli orari e la data a partire dalla quale il camper inizierà ad essere presente nel nostro Comune», conclude Grillini.

Una soluzione temporanea che, però, non è stata accolta favorevolmente. In molti commenti a questa notizia, infatti, si è evidenziata la difficoltà legata all’età dei residenti cerretesi e al fatto che l’esigenza maggiore è rappresentata proprio dalla possibilità di poter versare e, soprattutto, prelevare contanti per le spese di tutti i giorni.