CERRETO D’ESI – Cerreto D’Esi smart, l’applicazione moderna, pratica, di facile utilizzo. Tutte le informazioni del Comune a portata di click. È stato pubblicato nella pagina Facebook del sindaco David Grillini il video di presentazione dell’applicazione Cerreto D’Esi Smart, per presentare le sue funzionalità e utilità. «Chissà quante volte vi sarete chiesti dove trovare velocemente un numero di telefono di un ufficio comunale, la mail di un referente, i dettagli di una recente ordinanza o di una allerta meteo che riguarda il nostro territorio, informazioni riguardanti un evento imminente. Come Amministrazione abbiamo deciso di raccogliere e sistematizzare tutte le informazioni che possono essere utili nella quotidianità ad un cittadino cerretese, all’interno di un unico contenitore che può essere fruito gratuitamente con un semplice click», spiega Adele Berionni, capogruppo di maggioranza di Cambiamenti.

La dichiarazione

Grazie all’operato dell’Assessorato all’innovazione tecnologica, è stata sviluppata l’applicazione Cerreto D’Esi Smart, già disponibile per il download e l’utilizzo. «Approfitto per ringraziare l’assessore Sandro Cimarossa per il suo lavoro e per gli importanti risultati raggiunti nel settore tecnologico: i genitori stanno già utilizzando i servizi online relativi alle scuole, presto verranno installate delle isole ecologiche intelligenti etc. La scelta dell’Amministrazione di dedicare un assessorato all’Innovazione tecnologica e di affidarlo alle competenze di Sandro si è rivelata una scelta vincente e, dopo il primo anno di lavoro, sono stati già raggiunti importanti risultati». L’applicazione risulta moderna, pratica, di facile utilizzo e molto intuitiva. I contenuti sono organizzati in sezioni tematiche costantemente aggiornate. Nella sezione “news”, ad esempio, vengono riportate informazioni riguardanti lo stato dell’arte delle attività e dei progetti che l’Amministrazione sta portando avanti così da informare direttamente la cittadinanza in modo chiaro e trasparente. «Infine, sottolineiamo anche la possibilità per gli utenti di inviare tramite app segnalazioni relative a malfunzionamenti, danni, situazioni di degrado. In questo modo tutti i cittadini possono contribuire attivamente al miglioramento del nostro Comune. Sarà poi compito dall’Amministrazione verificarle e agire tempestivamente», conclude Adele Berionni, capogruppo di maggioranza di Cambiamenti.