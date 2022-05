Cerreto d’Esi, riassetto della giunta comunale: nell’esecutivo Brizio Cesaroni, delega al Bilancio

CERRETO D’ESI – Riassetto della Giunta comunale a Cerreto d’Esi. Brizio Cesaroni prende il posto del dimissionario Sandro Cimarossa. Il sindaco, David Grillini, gli ha assegnato la delega al Bilancio ed entra nell’esecutivo come assessore esterno.

«C’è grande soddisfazione per questa nomina, in quanto Cesaroni risulta una figura riconosciuta universalmente come di altissimo livello, con una pluri-decennale esperienza bancaria. Competenza, esperienza, spessore politico (già capogruppo dal 2009 al 2014), spirito di servizio e grande umiltà: il nuovo assessore esterno garantisce doti umane, politiche, amministrative che si amalgameranno perfettamente con la Giunta e andranno a garantire, se possibile, ancora maggiore compattezza e stabilità», il commento del primo cittadino cerretese.

Ma non è l’unica novità

Non si tratta dell’unica novità. Infatti, Adele Berionni sarà consigliere delegato con deleghe ai Lavori pubblici ed innovazione tecnologica.

«La capogruppo di maggioranza Cambiamenti si è ritagliata un ruolo di primissima importanza, grazie alla sua preparazione e alla dialettica equilibrata e composta, dando alla figura del capogruppo un notevole spessore. Insieme all’attività consiliare, la Berionni sta dando un instancabile contributo all’amministrazione, seguendo con competenza e scrupolosità tutte le possibilità di finanziamento in continua uscita: PNRR, bandi ministeriali, regionali, europei, in stretta sinergia con gli uffici comunali preposti. Un impegno che ha già portato a degli importanti risultati e che si delinea come essenziale in questo momento storico, in cui i Comuni devono essere abili a cogliere ogni occasione per finanziare opere strategiche, senza intaccare le casse comunali in sofferenza», spiega il sindaco di Cerreto d’Esi.

Infine, al vicesindaco Michela Bellomaria è stata assegnata anche la delega all’Ambiente. «Questo nuovo riassetto rafforza ulteriormente la Giunta: dimostra concretamente la capacità dell’Amministrazione di guardare all’esterno, attraendo a sé importanti personalità della società civile cerretese. Un irrobustimento complessivo che coniuga il consolidamento di alcune figure già presenti in maggioranza con la costante collaborazione di figure come l’ex assessore Cimarossa, che continua a far parte del gruppo e a dare il suo prezioso contributo», conclude il Primo cittadino di Cerreto D’Esi, David Grillini.