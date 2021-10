Cerreto d’Esi, al via il progetto Parco Anch’io con ospite Fabrizio Curcio

CERRETO D’ESI – Nell’ambito del progetto “Parco Anch’io”, l’associazione Bagatto Percorsi Creativi APS, il Parco Gola della Rossa, l’Unione Montana Esino Frasassi, l’Università di Camerino hanno organizzato l’evento Cambia-Menti, Festival della sostenibilità climatica. L’iniziativa si dipanerà attraverso i quattro elementi (fuoco, acqua, terra, aria) che saranno i protagonisti di altrettanti eventi nei Comuni del territorio.

Il festival prenderà il via a Cerreto d’Esi, domani giovedì 21 ottobre alle 17, con un incontro incentrato sull’elemento del fuoco. Il presidente dell’associazione Bagatto Percorsi Creativi APS Leonardo Animali dialogherà con l’ospite d’onore dell’evento: il capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Fabrizio Curcio. L’iniziativa si svolgerà al palazzetto di Cerreto d’Esi e saranno invitati a partecipare i cittadini, i vertici istituzionali regionali, i Sindaci del territorio, i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e della protezione civile della Provincia.

Cambia-Menti, Festival della sostenibilità climatica: le anticipazioni

«Il dialogo, preceduto da una lettura del direttore artistico Laura Trappetti, si incentrerà sulla relazione tra gli incendi boschivi, l’emergenza climatica e la tutela del territorio, con una particolare attenzione al ruolo dei volontari della protezione civile nella prevenzione e nel soccorso. Uno degli obiettivi primari del festival Cambia-Menti e della data cerretese è quello di sollecitare i cittadini residenti nel parco ad una riflessione sulle buone pratiche, su uno stile di vita sostenibile, consapevole e rispettoso dell’ambiente che si ponga come base per la lotta ai cambiamenti climatici. In questo lungimirante contesto, le istituzioni sono chiamate a guidare questo processo virtuoso con il quale queste ultime sono chiamate ad impegnarsi fattivamente a fare rete nella tutela e la salvaguardia del territorio, attraverso la prevenzione», anticipano gli organizzatori.

Il programma

Il programma prevede l’intervento del sindaco di Cerreto d’Esi David Grillini. «Il Comune esprime sin d’ora grande soddisfazione nell’ospitare la prima data del festival “Cambia-Menti” e una grande personalità a livello nazionale come l’Ing. Curcio, ed evidenzia come l’argomento che verrà trattato sia quanto mai attuale, visto il preoccupante aumento dei roghi che ha interessato la nostra zona durante la recente stagione estiva e che ha visto i volontari del gruppo comunale di protezione civile di Cerreto D’Esi dare il proprio contributo nei servizi di avvistamento anti incendio boschivo e spegnimento delle fiamme. Un impegno che ha evidenziato di nuovo l’importante ruolo del volontariato di protezione civile negli scenari di emergenza a supporto degli enti preposti, nelle attività di prevenzione e di tutela del territorio», conclude Grillini.

L’ingresso è gratuito con prenotazione e presentazione del Green pass.